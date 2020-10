Un bambino di quattro anni è morto soffocato a causa di un palloncino. La tragedia è avvenuta a Roma, in una struttura gestita da una cooperativa dove il piccolo viveva con la madre. La notizia è riportata da Il Messaggero: sulla vicenda sarebbe stata aperta un'inchiesta perché, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati ignorati i consigli del 118 per provare a salvare il bambino. Purtroppo inutile il trasporto all'ospedale di Monterotondo, il piccolo di quattro anni era già morto all'arrivo nella struttura. Invano i medici hanno tentato di rianimarlo: per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Disperata la madre del piccolo, sotto shock gli ospiti della famiglia che hanno sperato fino all'ultimo si salvasse.

Bimbo di 4 anni ingoia palloncino e muore, indagano carabinieri

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. La madre avrebbe dichiarato che il bambino ha ingoiato un palloncino all'interno della casa famiglia dove viveva e di aver smesso di respirare. A quel punto gli ospiti della struttura hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi. Ed è qui che la vicenda si fa meno chiara: l'operatore del 118 che era al telefono con gli ospiti della casa famiglia, li stava guidando per le operazioni di primo soccorso, quando la conversazione si sarebbe interrotta bruscamente. Forse presi dal panico, e senza aspettare l'ambulanza, le persone presenti hanno messo il bambino in macchina e lo hanno portato all'ospedale di Monterotondo, dove i medici hanno provato a rianimarlo, senza successo. Sul caso indagano i carabinieri di Bracciano, l'ipotesi più probabile è quella del tragico incidente.