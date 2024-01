Bimbi senza cibo, con bruciature di sigaretta e morsi di topi: mamma arrestata per maltrattamenti Sono stati affidati ad una casa famiglia due bambini che i poliziotti hanno trovato in strada denutriti, sporchi e con segni di bruciature e morsi di topi. La madre è stata arrestata per maltrattamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Erano denutriti, sporchi, e avevano sul corpo segni riconducibili a bruciature di sigaretta e a morsi di topi. È quanto hanno trovato i medici che hanno visitato due bambini di sei e otto anni di etnia rom, abbandonati dalla loro madre, che è stata arrestata per maltrattamenti. Come riporta Il Messaggero ad accorgersi dei piccoli sono stati due agenti della polizia giudiziaria in borghese, i quali li hanno notati mentre si aggiravano da soli per strada a Roma.

I bambini camminavano tenendosi in piedi con difficoltà, fortemente affamati e in pessime condizioni igieniche, il più piccolo dei due probabilmente a causa di qualche malattia non curata aveva quasi perso la vista e nonostante le cure dei medici è rimasto gravemente ipovedente.

La madre arrestata per maltrattamenti

I poliziotti hanno segnalato l'accaduto e la madre dei due bambini è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti. La misura di custodia cautelare è scattata su richiesta del pubblico ministero Antonio Verdi. La madre del suo compagno, ossia la nonna acquisita, alla quale da quanto ricostruito erano stati affidati i bambini il giorno in cui gli agenti li hanno trovati a girovagare in strada, è indagata, per chiarire la sua posizione ed eventuali responsabilità anche a suo carico.

I bambini affidati ad una casa famiglia

Il pubblico ministero ha ascoltato i bambini in sede di incidente probatorio alla presenza di uno psicologo. I minori hanno manifestato paura nel confronti della madre e del suo nuovo compagno, dal quale aveva avuto altri due figli, con i quali la coppia si sarebbe dovuta trasferire in Francia. I bambini sono stati affidati ad una casa famiglia, dove verranno seguiti e troveranno assistenza.