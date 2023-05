Bimba di 3 anni punta da una zecca all’asilo, i genitori: “Erba alta, non si può stare in cortile” Sta bene ed è tornata a casa la bambina punta da una zecca al nido ‘Giardino delle Stelle’ in zona Torrino-Mezzocamino a Roma. Gli alunni non possono uscire in cortile, perché c’è l’erba alta.

A cura di Alessia Rabbai

Una bambina di tre anni è stata morsa da una zecca al polpaccio destro nel cortile del nido comunale ‘Giardino delle Stelle' in zona Torrino-Mezzocamino a Roma. L'episodio risale a giovedì scorso 11 maggio ed è avvenuto nel territorio della periferia Sud della Capitale. Ad accorgersene è stata la piccola, che ha chiesto aiuto alle maestre. La scuola ha avvisato i genitori, che l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio.

Come riporta La Repubblica, che ha parlato con i genitori della bambina, i piccoli alunni da giorni non possono uscire in cortile a giocare per l'erba troppo alta, che non viene tagliata. Nonostante ciò la bambina è stata punta dall'insetto mentre stava per entrare a scuola.

"Attendiamo che il verde scolastico venga sistemato. La responsabile del nido ha più volte sollecitato chi di competenza" ha spiegato il papà. Ciò che preoccupa i genitori è che non si sappia nulla sulla manutenzione del verde né c'è una data certa su quanto i bambini torneranno a giocare all'aria aperta.

La bimba sta bene ed è tornata a casa

Da quanto si apprende le maestre quando si sono accorte che la bambina è stata punta da una zecca hanno subito controllato gli altri alunni, che erano a posto e non avevano segni di puntura. La piccola sta bene, visitata in ospedale, è stata medicata ed è tornata a casa.

Dell'accaduto è stato informato il vicepresidente del municipio IX con deleghe alle Attività produttive, al Commercio, al Turismo e, ad interim, all'Ambiente, Augusto Gregori. "Verde di strade, parchi e scuole: sappiamo che dovrebbe partire lo sfalcio e il municipio ci ha comunicato che qualcosa si sta smuovendo, ma per ora ci sembra sia tutto fermo" ha commentato il presidente del comitato di quartiere Torrino-Mezzocammino, Francesco Aurea.