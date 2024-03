Biglietti e abbonamenti Tap&go validi su mezzi Atac ma non sui treni: si rischia multa da 100 euro I biglietti del circuito Metrebus acquistati con meccanismo Tap&go, cioè direttamente tramite carta di pagamento, non si possono utilizzare sui treni urbani di Roma gestiti da Trenitalia. Si rischia una multa da oltre 100 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

I biglietti e gli abbonamenti del circuito Metrebus acquistati con il servizio Tap&Go, cioè direttamente con carta di pagamento, si possono utilizzare a Roma sui mezzi Atac e Cotral ma, a quanto pare, non sui treni urbani gestiti da Trenitalia.

Una passeggera ha ricevuto una multa da 101 euro

Un caso riportato dal Cocacons risale allo scorso 29 febbraio: una passeggera si trovava su un treno della linea ferroviaria Fl3 Roma-Viterbo. Il biglietto Atac consente di viaggiare su questi treni nel tratto urbano e la signora era titolare di un regolare abbonamento mensile acquistato con carta di credito. È salita alla stazione di Valle Aurelia ed è scesa alla stazione di Trastevere. Tutto regolare, ma un controllore di Trenitalia le ha chiesto di mostrare il biglietto. La passeggera ha risposto di averlo acquistato tramite il sistema Tap&go e l'addetto ha risposto di non essere in possesso degli strumenti adatti per la verifica. Per questo, la signora è stata sanzionata con una multa da 101 euro.

In pratica, rileva il Codacons, "il personale Trenitalia addetto al controllo dei biglietti sui treni urbani convenzionati con Atac non risulterebbe dotato di strumenti elettronici in grado di verificare i nuovi titoli di viaggio digitali che, come noto, stanno sostituendo le tradizionali tessere o biglietti cartacei".

"Perché il personale di Trenitalia non è dotato dei necessari supporti tecnici per il controllo delle carte di debito/credito contactless?”, si chiede l'associazione che difende i diritti dei consumatori.

"In secondo luogo- continua il Codacons- tale criticità solleva un grave problema di trasparenza nei confronti dei consumatori che acquistano biglietti e abbonamenti con strumenti digitali. Un comportamento come quello di specie, infine, si pone in violazione del canone di buona fede contrattuale e delle stesse obbligazioni nascenti dall’acquisto dell’abbonamento Atac, in quanto a fronte del regolare pagamento del prezzo non trova alcuna giustificazione la mancanza di strumenti tecnici idonei a controllate il possesso del titolo di viaggio. Per tali motivi il Codacons ha inviato una formale diffida ad Atac S.p.a., in cui si chiede di fornire ogni chiarimento in merito a quanto segnalato".

Atac conferma biglietti Tap&go non utilizzabili su mezzi Trenitalia

In una nota, Atac ha confermato che tutto il personale ha a disposizione gli strumenti necessari per verificare i titoli di viaggio acquistati con Tap&go (dal 2019), ma ha sottolineato anche che Cotral ha aderito al servizio, ma non Trenitalia.

Di conseguenza, Atac "sin dal lancio del servizio ed in modalità estremamente chiara, ha informato i clienti che sulle linee dei treni regionali gestite da Trenitalia, a differenza della rete Cotral, non è possibile utilizzare titoli acquistati con tap&go. Tale informazione è sempre stata visibile – e continua ad esserlo – sul sito atac.roma.it. Analogamente, ATAC conferma la disponibilità ad estendere l'utilizzo e la verifica di tap&go su tutti i servizi Metrebus".