Banconote da 200 euro nascoste in giro per Roma: come funziona il gioco e dove trovarle Cashdrop gioca a nascondere banconote da 50 e 200 euro in giro per Roma. La sfida è: “Chi le troverà per primo?”. Ma gli utenti ironici non ci credono: “Sempre la stessa banconota”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni frame dai profili social di Cashdrop Roma

Banconote da cinquanta, duecento euro nascoste in aiuole o fessure dei gradini. Lui è Cashdrop e nasconde soldi riprendendosi, una moderna caccia al tesoro in cui per trovare il premio serve aguzzare la vista, osservare bene l'immagine circostante ripresa con lo smartphone e cercare di capire la strada o la piazza di un determinato quartiere. Chi ci riesce si porta a casa banconote gratis. Un profilo che su Instagram conta oltre 27mila follower sbarcato anche su TikTok.

Tutto sarebbe iniziato il 7 febbraio 2024, almeno sui social network, data alla quale risale il primo post: una banconota che simula l'euro, presumibilmente quella viola da 500, ad essere raffigurato però non ci sono le finestre ma il Colosseo. Un simbolo del fatto che si giocherà nella Capitale e che i romani sono chiamati a partecipare. "Una banconota al giorno" è la promessa che sancisce il via nella didascalia del post. "E tu, riuscirai ad arrivare per primo?" la provocazione.

Come trovare le banconote nascoste a Roma

Sfida raccolta, pronti, partenza, via!. Il gioco è impostato in questo modo: l'autore mostra a favor di camera la banconota piegata su se stessa. Poi si avvicina ad un punto specifico, che può essere una fioriera, delle erbacce cresciute sui gradini o una crepa nel muro e ce la nasconde dentro. In ultima battuta fa un'inquadratura prima di uno scontrino con data e orario poi alla zona circostante, giusto qualche dettaglio per fornire indizi per la ricerca. Vince chi trova prima la banconota.

Gli utenti: "Fai i video con la stessa banconota e te la rimetti in tasca"

Il gioco delle banconote nascoste a Roma ha suscitato molti commenti degli utenti, che divertiti si sono lasciati andare sotto ai post dell'autore con opinioni diverse. C'è chi scrive ironicamente: "Già non se ne trovano di banconote da 200 euro in giro, è inutile che fai sempre il video con la stessa banconota". Un altro utente risponde: "Sono la banconota da 200 euro e confermo di essere stata raccolta". Chi dice di aver trovato le banconote non si capisce se faccia sul serio o stia sempre scherzando. Il forte dubbio che se le rimetti in tasca subito dopo il video resta.