Autista Atac si masturba mentre guida e per errore invia il video nella chat dei colleghi: sospeso L’uomo è stato sospeso dal servizio, l’azienda gli ha congelato lo stipendio. Nega di essere lui la persona presente nel video.

A cura di Natascia Grbic

Un autista dell'Atac è stato sospeso dalla municipalizzata perché accusato di essersi masturbato mentre era in servizio. L'uomo, che adesso rischia il licenziamento, si sarebbe ripreso con il cellulare mentre faceva dell'autoerotismo. Il tutto mentre l'autobus era lanciato per le vie di Roma. L'autista è stato scoperto perché invece di mandare il video alla persona cui era diretto, lo ha inviato in una chat WhatsApp piena di colleghi. Che sono rimasti di sasso quando lo hanno aperto e hanno visto il contenuto. La vicenda è riportata da la Repubblica. L'uomo è stato immediatamente sospeso, e lo stipendio congelato. La commissione disciplinare lo ha convocato: lui ha provato a difendersi dicendo che non è lui la persona presente nel video, ma le immagini non lascerebbero dubbi sulla sua identità.

Si riprende mentre si masturba sul bus: accertamenti in corso da Atac

Il caso è al vaglio degli ispettori di Atac. La municipalizzata sta facendo tutte le verifiche del caso per accertare l'eventuale responsabilità dell'autista, in modo da non lasciare spazio a dubbi. Perché l'autista, se dalla verifica interna dovesse risultare responsabile, sarà allontanato dall'azienda e inevitabilmente perderà il lavoro. L'uomo continua a negare di essere lui in quel video: la ripresa è notturna e molto movimentata dato che il mezzo è in servizio, ma non sembra esserci spazio per i dubbi. Il comportamento dell'autista, se dovesse essere accertato, è stato molto pericoloso: non avendo né le mani sul volante, né l'attenzione alla strada, ha rischiato di creare un incidente, facendo male a se stesso e agli altri.