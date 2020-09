Aumentano lievemente ma costantemente i casi nel Lazio, con la Regione che ha dispiegato nuovamente gran parte della rete ospedaliera Covid per fronteggiare una eventuale seconda ondata. Da ieri sono attivi i reparti dei Covid Hospital che erano stati chiusi temporaneamente in estate, vista la riduzione dei casi. I numeri dei ricoveri, comunque, per il momento non destano preoccupazioni (anche se al Columbus del Gemelli cominciano a scarseggiare i posti): per ora la Regione ha attivato un migliaio di posti, con circa 200 letti in terapia intensiva. Ma a pieno regime la rete può arrivare anche a 2500 posti in totale per pazienti Covid. Negli ultimi giorni si registra nella nostra regione un aumento dei casi legati alla circolazione del virus all'interno delle famiglie e, viceversa, si registra un netto calo dei casi di rientro dall'estero o dalle vacanze. L'indice di trasmissibilità del virus nel Lazio, per ora, si mantiene sotto la soglia di sicurezza a quota 1, ma se il prossimo report del Ministero della Salute dovesse certificare il superamento di questa soglia, l'assessore D'Amato è pronto a introdurre l'obbligo delle mascherine all'aperto.

I numeri che seguono si riferiscono ai casi registrati nei singoli comuni del Lazio dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia da coronavirus. Sono riportati soltanto i comuni con più di 40 casi. È possibile che in un comune con più casi, ma con tanti residenti, il tasso di incidenza delle infezioni da coronavirus sulla popolazione sia più basso rispetto a comuni con meno casi, ma con meno abitanti.

I casi nei capoluoghi del Lazio

(Dati Seresmi – ultimo aggiornamento 28 settembre)

Roma: 7857 casi totali

Viterbo 193

Rieti 250

Latina 281

Frosinone 113

I casi negli altri comuni del Lazio

Celleno 51

Tuscania 44

Civitavecchia 258

Bracciano 41

Santa Marinella 45

Cerveteri 87

Ladispoli 69

Fiumicino 152

Anguillara 71

Contigliano 77

Fiano Romano 70

Sacrofano 41

Campagnano 90

Formello 41

Monterotondo 74

Mentana 77

Fonte Nuova 125

Guidonia 146

Tivoli 87

Zagarolo 53

Palestrina 41

Montecompatri 48

Frascati 78

Grottaferrata 137

Marino 164

Rocca di Papa 149

Albano 147

Ariccia 73

Genzano 99

Velletri 144

Lariano 43

Pomezia 128

Aprila 218

Ardea 90

Anzio 162

Nettuno 103

Sabaudia 43

Terracina 68

Fondi 130

Formia 89

Alatri 65

Veroli 80

Sora 66

Cassino 76