Atac, nuova inchiesta sui ‘flambus’: 31 mezzi a fuoco in due anni, s’indaga per incendio colposo I flambus sono di nuovo sotto inchiesta. È stata depositata una perizia tecnica su trentuno mezzi andati a fuoco tra il 2020 e il 2022, dove sembra non sia stata eseguita un’adeguata manutenzione.

A cura di Natascia Grbic

Atac di nuovo nel mirino degli inquirenti: dopo la maxi inchiesta per i mezzi andati a fuoco nel 2019, e per la quale sono finite a giudizio quattordici persone, adesso una nuova perizia è stata depositata su quelli che sono diventati noti come ‘flambus‘. Stavolta la relazione riguarda gli autobus andati a fuoco tra il 2020 e il 2022: trentuno mezzi, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, per i quali la manutenzione non è stata svolta in modo efficiente. Senza contare i segnali di allarme ignorati e i mezzi messi su strada anche se non potevano circolare.

A Roma il fenomeno dei bus che vanno a fuoco è diventato tristemente famoso. Spesso è capitato che proprio nel bel mezzo della corsa le vetture prendessero fuoco, con conseguenti rischi per i conducenti e i passeggeri. Finora è andata bene: gli autobus la maggior parte delle volte sono andati distrutti, ma nessuno è rimasto ferito. Non è però possibile che i passeggeri non possano viaggiare in sicurezza e i conducenti lavorare senza sapere se il mezzo che devono portare andrà a fuoco o meno.

Secondo la nuova perizia depositata dall'ingegnere Rodolfo Fugger, che già in passato si è occupato degli incendi sui mezzi Atac, il problema starebbe nel fatto che sono stati ignorati i segnali di allarme, mentre la manutenzione non è stata condotta in modo efficiente. E mezzi che non avrebbero potuto circolare, sono stati rimessi in strada.

Al momento non ci sono ancora persone iscritte sul registro degli indagati. Questo però potrebbe avvenire a breve, al termine delle indagini. Al centro dell'inchiesta, anche le condizioni delle rimesse: in alcune sono stati riscontrati sistemi antincendio non a norma, maniglioni antipanico rotti, infiltrazioni d'acqua vicini a quadri elettrici.