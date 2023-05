Aprilia, a fuoco una fabbrica di materiali elettronici: le operazioni di spegnimento durano 8 ore Sono andate avanti tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato in una fabbrica di materiale elettronico ad Aprilia la scorsa notte: indagini in corso sulle cause.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella notte fra ieri, martedì 10 maggio e oggi, mercoledì 11: un vasto incendio ha bruciato una fabbrica che produce materiale elettronico che si trova nel comune di Aprilia, in provincia di Latina. La segnalazione è arrivata dopo la mezzanotte al numero di emergenza unico 112 e, verso le 00.50, è arrivata sul posto una delle squadre territoriali dei vigili del fuoco di Aprilia che hanno immediatamente provveduto ad iniziare le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno lasciato la zona soltanto alle ore 9 della mattina seguente, più di 8 ore dopo dal loro arrivo.

A fuoco una fabbrica di materiale elettronico

L'incendio è avvenuto lungo la via Nettunense, all'altezza del chilometro 23, dove si trova un'azienda di materiale elettronico. Non appena arrivati i vigili del fuoco hanno provato a contenere le fiamme che, nel frattempo, si erano già allargate coinvolgendo un territorio molto vasto, che comprende un'area di circa 300 metri quadrati. In breve tempo sono state inviate in aiuto delle squadre di pompieri sul posto, anche un'autoscala e un'autobotte, entrambe provenienti dalla città di Latina.

Sul posto si sono presto aggiunte anche le forze dell'ordine e il personale di soccorso per controllare i luoghi coinvolti dalle fiamme e assistere eventuali feriti o intossicati. Secondo quanto appreso fino ad ora, però, non sarebbero rimaste coinvolte persone nel rogo. Ancora in fase di accertamento, invece, le cause che hanno portato all'origine delle prime fiamme che si sono allargate creando un incendio così tanto vasto che, per spegnerlo, è stata impiegata un'intera nottata.

https://www.facebook.com/watch/?v=962559684988354