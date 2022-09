Anziano muore vicino casa: trovato il cadavere in strada dopo diversi giorni Tragedia a Gradoli in provincia di Viterbo, dove un anziano è stato trovato morto vicino alla sua abitazione. Il cadavere è stato rinvenuto dopo diversi giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di ottantotto anni è stato trovato morto nei pressi della sua abitazione nelle campagne di Gradoli. Il drammatico rinvenimento risale alla mattinata di ieri, giovedì 22 settembre ed è avvenuto nel territorio della provincia di Viterbo. La vittima è un anziano del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Si tratta dell'ennesimo episodio che riguarda gli anziani, spesso soli per scelta o perché senza nessuno, oppure abbandonati dalla propria famiglia. Il decesso, che dagli accertamenti svolti sulla salma sarebbe avvenuto per cause naturali, è sopraggiunto da diversi giorni.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'uomo stava camminando in strada, quando sarebbe stato colto da un malore improvviso. A dare l'allarme è stato un passante, che ha dato l'allarme e ha chiamato il 118. Ma l'intervento del personale sanitario arrivato in ambulanza è stato purtroppo inutile. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio e poi riconsegnata ai famigliari, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

A luglio trovato morto a Tivoli un anziano a pochi metri da casa

Un altro fatto simile è avvenuto lo scorso luglio, in questo caso però nelle campagne di Tivoli, dove un ottantatreenne è stato trovato morto in strada, poco prima dell'abitazione isolata e senza vicini, dove viveva in affitto e che si trova nei pressi di un cimitero. A risultare fatale è stata una caduta lungo il sentiero in salita verso casa, dove stava tornando, dopo aver prelevato i soldi della pensione. Non è riuscito più ad alzarsi ed è stato trovato senza vita dal proprietario dell'abitazione di ritrono dalle ferie dopo due settimane.