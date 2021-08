Annullata per il covid la Sagra della Tellina di Ostia: “Atto di responsabilità per il territorio” La tradizionale Sagra della Tellina di Ostia non si terrà nemmeno quest’anno a causa del covid. Lo hanno annunciato poche ore fa gli organizzatori, spiegando che il loro è “un atto di responsabilità nei confronti del territorio”. L’evento richiama ogni anno migliaia di persone e sarebbe troppo difficile mantenere il distanziamento.

"Vista l’emergenza sanitaria ancora in corso e considerando il profondo rispetto che abbiamo nei confronti di chi vive al Borghetto dei pescatori e di tutta Ostia, seppur con dolore abbiamo deciso che l’edizione 2021 della Sagra della Tellina non si farà. Per noi è un atto di responsabilità dovuto a questo territorio". Lo hanno annunciato poche ore fa gli organizzatori del tradizionale evento che ogni anno si svolge sul litorale romano: troppo alto il rischio di assembramenti a causa del covid, con la variante Delta in circolazione che preoccupa le autorità politiche e sanitarie (nonostante i contagi siano contenuti e con essi le pressioni sugli ospedali. La sagra della tellina attira ogni anno migliaia di persone non solo da Roma e dal Lazio, ma da tutta Italia. E il rischio che in troppi si affollino per le strade di Ostia è davvero alto. Tanti i messaggi di solidarietà, anche da parte di altri organizzatori di saghe, come la Proloco Fiumicino Aps, che ha preso la stessa decisone rimandando, per le stesse motivazioni, la sagra del pesce. E tra gli avventori c'è chi scherza: "Vuol dire che l'anno prossimo mangiamo il doppio".

"Abbiamo riflettuto a lungo e ci siamo confrontati – proseguono gli organizzatori – alla fine siamo arrivati alla conclusione che, visto il momento delicato che stiamo vivendo, un ulteriore sacrificio quindi sia l’unica strada da percorrere per chi come noi ha sempre concepito la Sagra come strumento di aggregazione e di valorizzazione del territorio di cui tutti facciamo parte. La Sagra non è un ristorante o un bar, tanto meno un evento culturale. Sarebbe proprio difficile impedire l’afflusso di un gran numero di persone e quindi garantire distanze, corretto uso delle mascherine e rispetto delle norme per tutti i partecipanti. Pur rispettando chi fa valutazioni diverse dalla nostra, noi, francamente non ce la siamo sentita di mettere in pericolo i frequentatori ma anche un territorio che da anni ci ospita con affetto e rispetto. Siamo convinti che una volta superato, tutti insieme, questo momento complicato torneremo a festeggiare insieme più e meglio di prima. Convinti della vostra comprensione vi auguriamo una serena estate".