Ancora polizia ai teatri di Roma: all'India identificati lavoratori che davano volantini e spettatori Ancora polizia fuori dai teatri a Roma. Stasera la celere è davanti al Teatro India, ha identificato alcuni lavoratori dello spettacolo impegnati nel volantinaggio e gli ha impedito di distribuire volantini. Ieri la polizia al Teatro Argentina.

A cura di Alessia Rabbai

La polizia davanti al Teatro India

Alcuni lavoratori dello spettacolo hanno distribuito volantini, che pubblicizzano l'assemblea pubblica con il sindaco Gualtieri di domani e quella di domenica, davanti al Teatro India a Roma. Ad attenderli c'erano diversi agenti della Polizia di Stato e della Digos insieme alla celere, che li hanno identificati e gli ha detto di smettere di distribuire volantini. Come appreso da Fanpage.it la polizia ha identificato anche persone che hanno acquistato il biglietto per assistere allo spettacolo.

I lavoratori dello spettacolo denunciano un clima irragionevole e di astio in vista delle prossime assemblee in programma. A segnalare quanto accaduto davanti al Teatro India stasera è anche il collettivo Angelo Mai, gruppo di teatranti, musicisti e attori. Una presenza quella della polizia fuori dal teatro che ha generato le critiche di molti utenti sui social network che l'hanno definita una "violenza" nei confronti dei lavoratori dello spettacolo.

Domani l'assemblea con il sindaco Roberto Gualtieri

Domani, giovedì 1 febbraio, alle ore 15 ci sarà un'assemblea pubblica con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che incontrerà i lavoratori dello spettacolo presso la Sala Nicoletta calcagni in via Tempio di Giove, mentre domenica 4 febbraio alle ore 17 è in programma l'assemblea pubblica presso Spin Time in via di Santa Croce in Gerusalemme.

Ieri la celere fuori al Teatro Argentina

Non è la prima volta che i lavoratori dello spettacolo trovano la celere fuori dai teatri romani. È successo già ieri al Teatro Argentina, dov'era in corso il consiglio d'amministrazione del teatro di Roma e si sono trovati la celere fuori al teatro. Ciò è accaduto di nuovo oggi, anche se in maniera più contenuta, ma ciò che i lavoratori non comprendono è perché accada, perché non è normale trovare la polizia fuori dal teatro a maggior ragione in orario d'apertura al pubblico, durante una serata di spettacoli.