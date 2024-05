video suggerito

Ancora furti al duty free dell’Aeroporto di Fiumicino, recuperati profumi per 2500 euro I militari hanno sorpreso otto clienti mentre tentavano di superare le casse del negozio senza pagare. Sono stati recuperati prodotti di profumeria e cosmesi per un valore complessivo di circa 2.500 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Ancora furti nei duty free dell'aeroporto di Fiumicino. I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma presso il Leonardo Da Vinci hanno identificato e denunciato 8 persone per tentato furto. Nello specifico i militari hanno sorpreso otto clienti mentre tentavano di superare le casse del negozio senza pagare. Sono stati recuperati prodotti di profumeria e cosmesi per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

Stando a quanto si apprende, i viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza dello scalo romano, che ha subito allertato i carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva, che poi è stata riconsegnata ai responsabili dei duty free. Per tutti i clienti sorpresi a rubare è scattata una denuncia alla procura di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

Gli altri furti e il caso di Piero Fassino

Meno di un mese fa i carabinieri avevano denunciato altre sette persone, quattro stranieri e tre italiani, per lo stesso motivo. Anche loro avevano tentato di superare le casse dei duty free senza pagare i profumi. I militari hanno recuperato prodotti per un valore di oltre 1.900 euro. E sempre per un presunto tentato furto di un profumo al duty free di Fiumicino è stato denunciato anche l'onorevole del Pd Piero Fassino. La vicenda ha occupato per giorni, il mese scorso, le pagine di cronaca dei giornali.

Nelle ultime ore, fanno sapere inoltre i carabinieri dell'aeroporto di Fiumicino, sono stati sanzionati quattro autisti Ncc, sorpresi nei pressi del Terminal 1 partenze, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, pure senza averne diritto.