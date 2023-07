Allumiere, David Conti cade da una finestra e muore: era andato a trovare la madre Tragedia ad Allumiere in provincia di Roma, dove David Conti è morto a 46 anni. Era andato a trovare sua madre ed è caduto accidentalmente da una finestra.

Era andato a trovare sua mamma, ma inavvertitamente è caduto da una finestra ed è morto. È quanto accaduto a David Conti, quarantasei anni, un volo di diversi metri che non gli ha purtroppo lasciato scampo. I drammatici fatti si sono verificati lunedì scorso 17 luglio nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma. I carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti del caso sono giunti alla conclusione che si è trattato di un tragico incidente. Secondo le informazioni apprese l'uomo era nell'abitazione della madre in via Monte Roncone, quando per cause non note ha perso l'equilibrio, non è chiaro cosa stesse facendo in quel momento.

L'impatto è stato violento e il decesso è sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che hanno reso inutile ogni tentativo di soccorso. Quando lo hanno trovato a terra esanime è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia.

La notizia dell'improvvisa scomparsa di David Conti si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma venga restituita ai famigliari, per dargli l'ultimo saluto. David era originario di Allumiere ma si era trasferito a Roma. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, tra i quali quello dell'associazione degli ‘Amici della Musica' di Allumiere: "Sei stato un ragazzo allegro, solare, pieno di entusiasmo e di voglia di vivere, sempre circondato da tanti amici. Appena potevi tornavi in paese e correvi a salutare la banda. La nostra banda, quella in cui sei entrato da bambino e in cui sei cresciuto, quella in cui per anni hai suonato, prima il flicorno e poi la tromba. Sei stato l'animatore di tutte le nostre gite, il compagno d'avventura ideale, l'amico con il cuore più grande. All'improvviso siamo in silenzio, i nostri strumenti non hanno fiato. Arrivederci David, corri a portare il tuo sorriso tra gli angeli e suona con loro".