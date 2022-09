Allarme bomba al ministero della Salute a Roma: evacuazione in corso A causa di un allarme bomba al ministero della Salute a Roma l’edificio è stato evacuato. I dipendenti stanno uscendo dalla struttura per permettere l’intervento delle forze dell’ordine.

A cura di Natascia Grbic

Allarme bomba al ministero della Salute a Roma. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'edificio è stato al momento evacuato per permettere le operazioni delle forze dell'ordine, tutti i dipendenti sono stati fatti uscire per la messa in sicurezza della struttura.

Sul posto sono arrivati gli artificieri, i carabinieri e gli agenti di polizia con il compito di controllare se effettivamente ci sia pericolo per l'incolumità pubblica o se quella arrivata tramite una telefonata sia un'intimidazione. Secondo quanto emerso, infatti, l'allarme bomba sarebbe scattato in seguito a una chiamata anonima che segnalava la presenza di un ordigno.

I controlli dei carabinieri e della polizia sono in corso in entrambe le sedi del ministero, quella in viale Giorgio Ribotta e quella in Lungotevere Ripa.

L'identità della persona che questa mattina ha fatto la telefonata non è nota, ma verifiche sono in corso anche in questo senso per provare a capire chi sia, se si tratti dell'opera di un mitomane o di un'intimidazione. In quest'ultimo caso, soprattutto capire chi poco fa abbia fatto la chiamata è necessario al fine di prevenire eventuali minacce alla sicurezza pubblica.

La telefonata sarebbe arrivata al centralino del dicastero questa mattina. Immediata l'allerta e l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto per le operazioni molto delicate che vengono messe in campo in questi casi. Come prima cosa sono stati fatti uscire tutti i dipendenti, che si sono affollati fuori dall'edificio – a distanza di sicurezza ovviamente – per seguire le operazioni e vedere se quella arrivata questa mattina fosse una minaccia priva di fondamento o meno.