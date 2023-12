Alla stazione della Metro A Cipro di Roma inaugurato un palco gratuito per le band Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato l’iniziativa ‘Talent Corner’ alla stazione Cipro della Metro A di Roma. È destinata a giovani musicisti e band. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un palco completamente gratuito per band e giovani cantanti nel piazzale della stazione Cipro (previsto un altro anche nel Parco Marconi). La location si può prenotare via app e attivabile con un totem smart, che garantirà amplificatori e luci adeguate a un concerto vero e proprio. Si tratta del ‘Talent Corner', inaugurato oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla stazione Cipro della Metro A di Roma.

Il progetto si basa su un totem smart simile a quello per la ricarica delle automobili elettriche. I giovani cantanti e musicisti dovranno prenotarsi online e potranno usufruire sul posto si luci led, sistemi di amplificazione, un microfono e attacchi jack da collegare a strumenti o telefono (per le basi musicali).

Per prenotare il palco, la procedura è molto semplice: occorrerà scaricare la app Open Stage, sbloccare il totem, occupare uno slot orario, nei giorni e negli orari consentiti, e poi fare lo spettacolo.

Il Campidoglio fa sapere che il progetto è stato realizzato dall'ufficio di scopo delle Politiche Giovanili di Roma Capitale in collaborazione con la start-up Open Stage e con Atac.

"Si tratta di una bellissima iniziativa che darà la possibilità a gruppi e musicisti di potersi esibire dal vivo avvalendosi di un'apparecchiatura di ottima qualità, gratuitamente, in spazi adeguati per fare musica davanti a delle persone. In questo modo salvaguardiamo il diritto di fare musica e aiutiamo i giovani talenti a farsi ascoltare", ha spiegato Gualtieri.

"Alla fermata metro Cipro, inaugurato il primo TalentCorner a Roma: uno spazio con totem dotati di altoparlanti e luci led per permettere a tutti di fare musica all’aperto gratuitamente. Usarlo è semplicissimo, basta prenotare con l’app Open Stage, collegare gli strumenti e iniziare lo spettacolo", ha presentato l'iniziativa il sindaco su Instagram.