Al Teatro degli Eroi ‘Ivisionatici Music Festival’, festival internazionale per artisti emergenti

A cura di Redazione Roma

Si terrà venerdì 8 luglio la finale de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, il festival internazionale per artisti emergenti indetto dall'associazione culturale de IVISIONATICI. L'evento, che sarà presentato da Riccardo Zianna, è in programma al Teatro degli Eroi di Roma, via Girolamo Savonarola, quartiere Prati. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming, a partire dalle ore 19, sul canale YouTube ‘IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL' e sulla pagina Instagram del festival.

Questi i 16 artisti finalisti: Alle (Marche), Artemide (Sicilia), Elettrogruppogeno (Toscana), G-Nota (Lazio), Gaia Restifo (Campania), Guidobaldi (Lazio), Maria Di Domenico (Campania), Mazzoli (Marche), MEG (Piemonte), Paola Consagra (Sicilia), PolPastrello (Veneto), Rouge (Puglia), Sacchini (Lazio), Scafuri & Amato (Campania), Supertommi (Emilia-Romagna) e The Leaf (Puglia).

Sul palco si esibirà anche il cantautore Federico Baroni, concorrente della 17ª edizione di Amici, e la cantautrice Veronica Di Nocera, vincitrice del premio RAI Tulipani di Seta Nera 2022. La giuria che voterà le esibizioni è presieduta dallo speaker di RDS Renzo di Falco ed è composta da Giuliano Delli Paoli (giornalista del Corriere del Mezzogiorno), Giulia Turco (giornalista di Fanpage.it), Alessandra Vatta (speaker di Radio Zeta) e Giulia Massarelli (fondatrice dell’etichetta Lunatika Records).

Durante la serata, inoltre verrà promossa una raccolta fondi a sostegno delle famiglie con persone nello spettro dell'autismo. Ai vincitori di entrambe le categorie (cantautori e interpreti) verrà offerta la possibilità di produrre un brano inedito con annesso videoclip e promozione del brano. Tutti i 16 finalisti potranno produrre un brano inedito. Tra gli altri premi da assegnare sono previsti: un tour radiofonici, una borsa di studio in Songwriting dal valore di 1000€ ed esibizioni live.

È possibile acquistare i biglietti per poter assistere alla finale dell’8 luglio al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-ivisionatici-music-festival-360652430127