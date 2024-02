Aggredisce un ristoratore con forchetta e coltello: 51enne denunciata per tentato omicidio La donna, che vive come senza fissa dimora, lo ha aggredito dopo che il ristoratore le aveva chiesto di spostarsi altrove. Lui è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Denunciata per tentato omicidio. È quanto accaduto ad una donna di 51 anni che vive come senza fissa dimora dopo aver aggredito un ristoratore con forchetta e coltello ieri mattina, mercoledì 21 febbraio. La vicenda risale alle ore 10.50 circa ed è avvenuta in viale Marconi, nel quadrante sud della capitale. È in quella zona che la donna ha aggredito il proprietario del ristorante.

Cosa è successo e perché la donna ha aggredito il ristoratore

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri, quando il ristoratore stava per iniziare ad apparecchiare i tavoli, poco prima di aprire il locale ai clienti. Una volta uscito dall'ingresso del ristorante ha notato la presenza della donna, una cinquantunenne che vive come senza fissa dimora. L'ha guardata, si è avvicinato a lei e le ha chiesto di spostarsi, visto che avrebbe dovuto apparecchiare i tavoli. È stato in quel momento che la donna è scattata.

La reazione della donna e l'aggressione

La reazione della cinquantunenne non si è fatta attendere. Dopo la richiesta del ristoratore ha afferrato una forchetta e un coltello, probabilmente portati dallo stesso ristoratore che era intento ad apparecchiare i tavoli fuori, e lo ha colpito.

Non appena si sono accorti quanto stava avvenendo, dipendenti e passanti hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli agenti del vicino commissariato Colombo e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. L'uomo, il ristoratore, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio dove le lesioni riportate nel corso dell'aggressione sono state valutate con 4 giorni di prognosi.