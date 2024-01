Aggredisce la ex dopo il rifiuto di tornare insieme: fermato un uomo a Fontana di Trevi Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia locale di Roma Capitale a bloccare l’aggressore, nonostante il tentativo di quest’ultimo di scappare e sfuggire così ai controlli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Erano in vacanza a Roma insieme ad altre persone. Lui un uomo di 35 anni, lei una ragazza di 27 anni. Davanti alla Fontana di Trevi i due turisti stranieri hanno cominciato a litigare. Improvvisamente lui le ha stretto il collo e l'ha colpita con violenza al volto. Sono stati gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia locale di Roma Capitale a bloccare l'aggressore, nonostante il tentativo di quest'ultimo di scappare e sfuggire così ai controlli.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito la ragazza perché lei si era rifiutata di tornare insieme a lui. La giovane ha sporto denuncia contro l'ex e per il 35enne, al termine degli accertamenti di rito e delle procedure di identificazione, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. L'accusa nei suoi confronti è quella di lesioni.

Stando a quanto si apprende, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi.

Un'altra aggressione si è verificata nelle scorse ore a Santa Marinella, litorale romano. La presunta responsabile questa volta è una 39enne di nazionalità romena, che dovrà rispondere di tentato omicidio ai danni di un 72enne originario della Tanzania. La donna è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia.

Stando a quanto si apprende, i militari sono intervenuti all'interno di un appartamento di Santa Marinella in seguito a una segnalazione. L'uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue. Soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La donna, identificata e rintracciata dai militari, è stata condotta in caserma e poi sottoposta a fermo di polizia giudiziaria. Nei confronti della 39enne è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.