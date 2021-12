Affamati e senza un posto dove dormire la Vigilia di Natale: famiglia soccorsa dai vigili urbani La giovane coppia, una 23enne incinta e 28enne in attesa di ricovero per una delicata operazione, è stata notata alla stazione Termini dai vigili urbani, in forte stato di disorientamento.

A cura di Redazione Roma

Una famiglia in grave stato di difficoltà è stata soccorsa dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale proprio il giorno della Vigilia di Natale. Una giovane coppia straniera, lui di 28 anni e lei di 23, con due figli piccoli al seguito e uno in arrivo, è stata notata dai vigili urbani mentre si guardava intorno spaesata alla stazione Termini, nel cuore di Roma. Gli agenti si sono avvicinati e hanno chiesto se avessero bisogno di aiuto. E a quel punto sono venuti a conoscenza della difficile storia che avevano alle spalle: erano arrivati ad Agrigento dopo un lungo e difficile viaggio, e poi approdati nella capitale. Il ragazzo doveva sottoporsi a un delicato intervento in ospedale, ma tutta la sua famiglia non sapeva dove andare prima del ricovero, che sarebbe avvenuto di lì a qualche giorno. Non avevano con sé cibo, né soldi, né vestiti di ricambio. E così gli agenti hanno deciso di aiutarli, facendo una colletta tra di loro e rivolgendosi anche ai commercianti della zona.

"Dinanzi a questo stato di emergenza, i nostri agenti non hanno esitato a intraprendere un'azione di solidarietà e, tramite una colletta, hanno avviato una raccolta di generi di prima necessità presso alcuni commercianti di zona, permettendo così alla giovane coppia di affrontare alcuni giorni di relativa serenità – hanno spiegato i caschi bianchi in una nota – Con l'intervento della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, subito allertata, è stato possibile fornire loro la necessaria assistenza alloggiativa, sia nel giorno di festa che in quelli a venire. Uno dei tanti episodi dove i nostri agenti, impegnati a garantire la sicurezza in una giornata di festa, hanno dimostrato un grande spirito di solidarietà, offrendo un minimo di conforto, oltreché un aiuto concreto, ad una famiglia in difficoltà".