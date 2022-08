Addio a Luigi Scerrato: lo storico presidente del CAI del Lazio è morto a 83 anni Pilastro del Club Alpino Italiano regionale, Luigi Scerrato è morto il 14 agosto. Alle 10 di oggi, mercoledì 17 agosto, il funerale ad Alatri.

A cura di Beatrice Tominic

È morto all'età di 83 anni. Luigi Scerrato, classe 1939, era nato ad Alatri il 28 gennaio e da sempre era appassionato di montagna: membreo storico del CAI, Club Alpino Italiano, dopo essere stato presidente del CAI del suo comune, era diventato presidente del CAI della regione Lazio, incarico che ha portato avanti dal 2008 al 2013. Dopo aver abbandonato il ruolo di presidente regionale, ha continuato ad occuparsi della valorizzazione del territorio attivamente.

Da sempre impegnato anche in attività per fini sociali, filantropici e umanitari, era stata insignito del titolo di Ufficiale al merito della Repubblica italiana per aver svolto un ruolo chiave nella comunità. I funerali si terranno nella chiesa dei Cappuccini di Alatri nella giornata di oggi, mercoledì 17 agosto, alle ore 10.

Il Cammino delle Abbazie

Scerrato è stato fra gli ideatori e i promotori del Cammino delle Abbazie, che oggi è più conosciuto come Via Benedicti: si tratta di un itinerario storico, artistico e spirituale che ripercorre il percorso effettuato da San Benedetto fra l'anno 525 e il 529 dal comune umbro di Norcia all'Abbazia di San Vicenzo nel Volturno, in Molise. Il Cammino delle Abbazie, invece, è il tratto di percorso che riguarda la parte all'interno della regione Lazio, un trekking con partenza da Subiaco, comuni in provincia di Roma situato sui Monti Simbruini ed arrivo a Montecassino, in provincia di Frosinone: a quasi metà strada, si trova il comune d Alatri, paese di Scerrato.

L'addio della comunità

Pilastro del CAI regionale, Scerrato è stato ricordato in una nota sui social dal Club Alpino: "Il presidente regionale Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale Lazio Amedeo Parente lo ricorda con grande affetto e generosità e tutte le sezioni del Lazio e il CDR si uniscono al dolore – prima di continuare, con un tono più affettuoso – Siamo colpiti dalla scomparsa di Gigino, per tutti esempio di equilibrio e signorilità, oltre che di autentica passione per la montagna. Purtroppo ci mancherà molto la sua discreta presenza". Molti i messaggi di cordoglio da parte dell'intera comunità: "Sicuramente ci starà guardando da lassù con il suo inconfondibile e rassicurante sorriso", scrive un altro utente.