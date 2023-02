Abbandonano il cane in un terreno senza cibo né acqua: salvato l’animale, proprietari denunciati Il cane è stato notato da una passante, che per diversi giorni lo ha visto chiuso in un recinto senza cibo né acqua. Da una visita veterinaria è stato accertato che non mangiava da quasi una settimana.

A cura di Natascia Grbic

I proprietari di un cane sono state denunciati dalle Guardie zoofile ambientali Norsaa Roma per averlo abbandonato senza cibo né acqua in un terreno nelle campagne dei Castelli Romani. A notare l'animale, ridotto a uno scheletro e visibilmente sofferente, è stata una donna, che ha subito chiamato le Guardie Zoofile per richiedere un intervento.

Quando le guardie sono arrivate, hanno visto il cane in giardino, senza cibo né acqua. Sedeva sotto un vecchio muretto in pietra da solo, forse per ripararsi dalle intemperie. Intorno a lui, sono rifiuti e calcinacci. La donna che ha segnalato il cane, aveva già dichiarato agli agenti che l'animale era lasciato da solo da giorni, e che nessuno si vedeva in quel terreno, anche solo per dargli da mangiare. Ed effettivamente, da una visita medica svolta al canile della Muratella, è risultato che il cane non mangiava da quasi una settimana.

Il cane è stato sequestrato, e i proprietari denunciati. "L'attività di protezione animali è molto intensa e pregnante negli ultimi tempi da parte delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma a seguito di un aumento delle segnalazioni veritiere e per una maggiore sensibilità delle persone – hanno dichiarato in una nota – Noi continuiamo a fare rispettare la legge contro chi se ne infischia".

Solo qualche giorno fa un altro cane è stato sequestrato in una stalla a Roma dopo aver saputo che da quattro mesi era recluso in una piccola stalla. Costretto a stare tra feci e urine in pochi metri quadrati, è stato affidato dalle Guardie Zoofile a un parente dell'uomo che ha un terreno di diversi ettari, in modo che possa correre e avere parecchio spazio per sé.