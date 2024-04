video suggerito

A Torvaianica divieto di balneazione in 4 spiagge per l’estate 2024: ecco quali Le spiagge di Torvaianica interdette alla balneazione per la primavera-estate 2024 sono le quattro che si trovano vicino ai fossi: Pratica di Mare, Crocetta, Rio Torto e Orfeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Torvaianica, immagine di repertorio

A Torvaianica, comune di Pomezia, sono quattro le spiagge con divieto totale di balneazione. In pratica su quasi due chilometri dei nove totali di costa non si potrà fare il bagno. Le spiagge interdette alla balneazione per la primavera-estate 2024 sono le quattro che si trovano vicino ai fossi: Pratica di Mare, Crocetta, Rio Torto e Orfeo.

Il divieto di balneazione è stato disposto con l'ordinanza 10 del 23 aprile dal Comune di Pomezia e riguarda, come detto, quattro zone del litorale di Torvaianica. Queste le quattro spiagge interessate nello specifico:

250m a sinistra e 250m a destra del Fosso Pratica.

250m a sinistra e 250m a destra del Fosso della Crocetta

250m a sinistra e 250m a destra del Fosso Orfeo

250m a sinistra del Fosso Rio Torto.

Il divieto resterà vigente, si legge nel testo dell'ordinanza, "sino a diverso esito delle analisi batteriologiche condotte dall’Arpa Lazio su campioni di acque marine prelevati sul Litorale".

L'ordiinanza, inoltre, "dispone altresì che il servizio Manutenzione della Sezione Opere e Lavori Pubblici del Comune di Pomezia, provveda all’apposizione di idonea segnaletica riportante le aree idonee alla balneazione con l’indicazione della qualità delle acque. Nonché all’apposizione di idonea segnaletica riportante le aree non idonee alla balneazione così come indicato nella nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Cambiamenti Climatici, Transazione Energetica e Sostenibilità (…) che allegata alla presente Ordinanza ne forma parte integrante e sostanziale".

Il Comune di Pomezia fa sapere inoltre che quest'anno saranno otto le spiagge che avranno, dal 15 giugno al 15 settembre, una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino. Le stesse spiagge saranno anche accessibili per i disabili tramite passerelle.

Questo l'elenco:

Postazione n. 1: altezza di via Brema a sx dell’area in consegna all’Aeronautica Militare – Passaggio a mare n. 9.

altezza di via Brema a sx dell’area in consegna all’Aeronautica Militare – Passaggio a mare n. 9. Postazione n. 2 : altezza di via Nizza a sud della postazione n. 1 e a nord dello stabilimento “Tinga”, Passaggio a mare n. 9.

: altezza di via Nizza a sud della postazione n. 1 e a nord dello stabilimento “Tinga”, Passaggio a mare n. 9. Postazione n. 3 : altezza via Positano e via Ischia – Passaggio a mare n. 28

: altezza via Positano e via Ischia – Passaggio a mare n. 28 Postazione n. 4 : altezza viale Francia a sud dello stabilimento “Bagni Belvedere” – Passaggio a mare n. 37.

: altezza viale Francia a sud dello stabilimento “Bagni Belvedere” – Passaggio a mare n. 37. Postazione n. 5 : altezza viale Francia a nord dello stabilimento “Piccolo Porto” – Passaggio a mare n. 40.

: altezza viale Francia a nord dello stabilimento “Piccolo Porto” – Passaggio a mare n. 40. Postazione n. 6 : altezza di via Siviglia fra lo stabilimento “Miami Beach” e lo stabilimento “Univelica” – Passaggio a mare n. 46.

: altezza di via Siviglia fra lo stabilimento “Miami Beach” e lo stabilimento “Univelica” – Passaggio a mare n. 46. Postazione n. 7 : altezza di via Belgrado – Passaggio a mare n. 56.

: altezza di via Belgrado – Passaggio a mare n. 56. Postazione n. 8: altezza di via Praga, passaggio a mare n. 58.