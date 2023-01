A Lanuvio morta la 15enne Anna Maione per un aneurisma: lutto cittadino Anna Maione aveva trascorso il giorno della Befana con il papà, la mamma e la sorellina. Si è sentita male improvvisamente, è stata soccorsa e accompagnata d’urgenza nella serata del 6 gennaio al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

A cura di Enrico Tata

Anna Maione, 15enne di Lanuvio, è morta per un aneurisma cerebrale. Aveva trascorso il giorno della Befana con il papà, la mamma e la sorellina. Si è sentita male improvvisamente, è stata soccorsa e accompagnata d'urgenza nella serata del 6 gennaio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La ragazza frequentava il liceo scientifico Massimiliano Ramadù di Cisterna e giocava presso la Asd Pianeta Volley di Aprilia. I funerali di Anna, stando a quanto si apprende, saranno celebrati martedì 10 Gennaio ore 15:30 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Campoleone.

Papà Giuseppe ricorda così la figlia su Facebook, allegando una foto in cui la ragazza è impegnata in una schiacciata sul campo di pallavolo: "Da oggi, nelle braccia del Signore e tra gli angeli della pallavolo , c’è anche la nostra Annina! Piccola nostra sei e sarai il nostro orgoglio! Facci sognare mio piccolo centrale". Poche ore prima della morte, quando già la giovane era in gravi condizioni, il signor Maioni aveva scritto: "La mia piccola guerriera che sta combattendo quella che oggi è la sua più grande battaglia. Oggi non sei sola nella tua battaglia c’è il Signore con te, ma non sentirti vicino con un semplice sorriso uno sguardo d’intesa o un tuo semplice Papo ti amo, mi crea un vuoto incolmabile.Da Papà mi sento orfano, orfano di una figlia immensa che ha riempito tutta la mia vita.A more anch’io ti Amo più di me stesso.Vinci per me vinci per noi".

la mia piccola guerriera che sta combattendo quella che oggi è la sua più grande battaglia.Maione Anna 54Una ragazza solare, pulita e grata per qualsiasi cosa o situazione,seppur a nostri occhi possa apparire irrilevante..Come dice mia Moglia il primo regalo della nostra principessa e di farci famiglia.Ma quello più grande è il suo sorriso illuminante che come un mastice è stato il legante della nostra vita.Oggi non sei sola nella tua battaglia c’è il Signore con te, ma non sentirti vicino con un semplice sorriso uno sguardo d’intesa o un tuo semplice Papo ti amo, mi crea un vuoto incolmabile.Da Papà mi sento orfano, orfano di una figlia immensa che ha riempito tutta la mia vita.Amore anch’io ti Amo più di me stesso.Vinci per me vinci per noi!Signore alza la tua mano potente e guarisci per ogni goccia versata del tuo preziosissimo sangue!Sorridimi Anna sorridimi ancora!Il sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi, ha proclamato una giornata di lutto cittadino per domani, martedì 10 gennaio. "Il sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale hanno appreso con estremo dolore la tragica notizia della prematura scomparsa della nostra giovanissima concittadina Anna Maione. Ci stringiamo con sincero cordoglio attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti quanta nella comunità di Campoleone hanno avuto modo di conoscerla", ha dichiarato Volpi su Facebook.