Record di contagi nel Comune di Fiumicino, sul litorale della provincia di Roma, dove si registrano trenta nuovi casi, mai così tanti da inizio emergenza. Una situazione che il sindaco Esterino Montino ha definito "preoccupante" commentando i dati emersi nelle ultime 24 ore. "I numeri continuano a salire, oggi registriamo 30 positivi e 27 persone in sorveglianza attiva – scrive il sindaco informando i cittadini attraverso una nota pubblicata sui social network – Non abbiamo mai toccato queste cifre, neanche nel periodo del lock down e questo deve allarmarci tutti". In quanto ai contagi da Covid-19, il primo cittadino specifica che: "Si tratta soprattutto di persone asintomatiche o che presentano sintomi lievi della malattia (come perdita del gusto, qualche linea di febbre, diarrea), ma comunque in grado di contagiare altri e con un'infezione che dura mediamente 15 giorni".

Cluster familiari per casi di rientro dalle vacanze

Come si apprende dalla nota pubblicata su Facebook dal sindaco Montino, la maggior parte dei contagi riguardano persone di rientro dalle vacanze che hanno trasmesso il virus ai parenti, creando cluster familiari. "È una situazione complicata che richiede l'attenzione di tutti – aggiunge Montino – Tutti siamo chiamati a fare quello che è nelle nostre possibilità e nella nostra disponibilità per evitare che la situazione peggiori". E ha aggiunto: "Non aspettiamo che sia sempre qualcun altro a fare le cose per noi: se vediamo un assembramento richiamiamo gli altri a mantenere le distanze e di indossare sempre la mascherina, specialmente quando non è possibile stare lontani, stiamo molto attenti all'igiene delle mani".