A Fiumicino balzo in avanti dei contagi da Covid-19, l’appello del sindaco: “Vaccinatevi” Nel territorio di Fiumicino balzo in avanti dei contagi da Covid-19. Oggi infatti si registrano 20 casi in più, arrivando quindi a un totale complessivo di 96 pazienti positivi. Il sindaco Esterino Montino lancia un appello su Facebook: “Vaccinatevi, per il proprio bene e per quello delle persone che vi circondano”.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Nel territorio di Fiumicino aumento dei contagi al Covid-19. Oggi, domenica 17 ottobre, si registrano 20 casi in più, arrivando quindi a un totale complessivo di 96 pazienti positivi. I dati diffusi dalla Asl Roma 3, rilevano 49 donne contagiate, e 47 uomini. L'età media, secondo le rilevazioni, è di 35 anni. Tra le località più colpite ci sono Fiumicino e Isola sacra, con il 48% dei casi totali, Fregene con il 15%, Aranova con l’11% e Torrimpietra con l’8%.

Il sindaco di Fiumicino: "Aumento contagi è segnale da non sottovalutare"

Il primo cittadino Esterino Montino, in un messaggio su Facebook lancia un appello, invitando i non vaccinati ad aderire alla campagna vaccinale: "La crescita nei contagi è un segnale da non sottovalutare; invito ancora una volta coloro che ancora non l’abbiano fatto a vaccinarsi, per il proprio bene e per quello delle persone che vi circondano".

I contagi di oggi nel Lazio

Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19 nel Lazio registra oggi, domenica 17 ottobre, 288 nuovi casi di positivi al coronavirus. I contagi a Roma città sono a quota 116 e si registrano anche due decessi. A comunicarlo oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 307, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva 206. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 8462 persone. Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 41 pazienti positivi al Covid. In particolare, nella Asl Roma 3, si segnalano 21 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Qui nessun nuovo decesso.