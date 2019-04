Una bambina di soli di 7 anni è stata ricoverata nelle scorse ore nel reparto malattie infettive dell'ospedale Infermi di Rimini per tubercolosi. La piccola stava male da diversi giorni a causa di una febbre persistente così si è deciso di fare ulteriori controlli che hanno diagnosticato la malattia. Il caso di tbc, confermato dai controlli medici, ha fatto scattare immediatamente il protocollo ministeriale previsto in questi casi con controlli a tappeto su tutte le persone che sono entrate in contatto stretto con la bimba. L'Ausl Romagna ha avvertito immediatamente familiari e scuola frequentata dalla piccola per sottoporre anche insegnanti e compagni di scuola al test Mantoux, l'esame preliminare per capire se siano entrati in contatto con il bacillo di Koch, il virus responsabile della malattia.

Al momento nei controlli sono state coinvolte una quarantina di persone e ora si attendono i risultati, previsti nei prossimi giorni, per capire se estendere ulteriormente lo screening. La positività al test Mantoux non significa essersi ammalato ma è fondamentale per mettere in moto gli altri approfondimenti clinici che possono stabilire con certezza se si è effettivamente in presenza di tubercolosi. Inoltre in caso di positività al test da parte di altre persone, scattano i controlli anche sui loro contatti stretti con un allargamento della platea sotto osservazione epidemiologica.

Fortunatamente la piccola a cui è stata riscontrata la malattia, dopo il ricovero in ospedale e le cure del caso a cui è stata sottoposta, si sta riprendendo velocemente. Secondo i medici, infatti, ha risposto bene alle terapie e la cura sta già facendo effetto. L’ultimo caso accertato di tubercolosi a Rimini risale allo scorso novembre quanto la malattia è stata diagnosticata a uno studente di 17 anni. In quella occasione alla fine era scattata la profilassi per quasi 150 persone.