Nove del mattino di Capodanno, a Rimini gira un uomo nudo e sanguinante. Benché la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio sia nota per essere tra le più folli dell'anno, la scena è saltata agli occhi ben presto e cosi è scattata la segnalazione alle Forze dell'ordine. Una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico ha intercettato in via Gambalunga l'uomo, indentificato poi in un marchigiano ventunenne. Il giovane, completamente svestito e sporco di sangue, è apparso agitato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 21enne è uno studente residente a via Gambalunga, che era rientrato da poco a casa, intorno alle 8 del mattino. Testimoni hanno riferito di aver sentito il giovane urlare frasi sconnesse prima di udire il fragore di vetri rotti. A questo punto il ventunenne sarebbe uscito dall'apparamento di corsa. È stato proprio lo studente ad offire ai sanitari una spiegazione per lo strano comportamento: nella lunga notte di Capodanno il giovane avrebbe assunto un mix di droghe ed alcool. Gli agenti sono comunque al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, presumibilmente anche delle ore che precedono il rientro a casa del giovane.

La notte di Capodanno ha imposto una particolare concentrazione di Forze dell'ordine anche nella provincia di Rimini, dove sono stati effettuati sequestri di droghe in alcuni locali di Riccione. Nonostante il caso del ventunenne, non si sono registrate più criticità della norma.