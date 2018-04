Non capita a tutti di ricevere 220mila euro di eredità da un genitore scomparso. E' una fortuna di cui bisognerebbe avere molta cura, non come ha invece deciso di amministrarla Brodie Bond, una donna statunitense che ha investito quella cifra esclusivamente per acquistare metanfetamine e vestiti, prosciugandola fino all'ultimo centesimo nell'arco di pochissimi mesi.

La donna ha saputo dell'ingente somma di denaro nel giugno del 2016, pochi giorni dopo il decesso di suo padre. L'uomo aveva impiegato tutta la vita per mettere da parte il gruzzoletto proprio con l'idea di lasciare alla figlia qualcosa per il futuro, e sperando che avrebbe avuto l'accortezza di spendere quei soldi in progetti importanti: costruirsi una famiglia, acquistare una casa, far fronte a un'emergenza di salute. Invece Brodie ha impegato appena nove mesi per prosciugare quei 220mila dollari fino all'ultimo centesimo: ha acquistato dosi di Ice praticamente ogni giorno e, come se non bastasse, "svuotato" le boutique più costose della sua città.

Ora Brodie Bond è ridotta quasi sul lastrico. Alcuni quotidiani statunitensi hanno riportato la sua vicenda, e lei ha raccontato di non vedere l'ora di trovare un lavoro per riprendere a condurre una vita normale.