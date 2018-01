Avrebbe mandato una serie di file audio con richieste sessuali esplicite a una ragazzina di 15 anni. Rischia di finire in guai grossi un insegnante di un istituto superiore di Riccione, in provincia di Rimini. Stando a quanto si legge sul Resto del Carlino, le varie registrazioni sono diventate virali nelle ultime settimane, girando soprattutto su WhatsApp sui telefonini di vari studenti della scuola, e alla fine ad udirle sono stante anche alcune mamme che si sono rivolte al preside dell’istituto, il quale, a sua volta, ha segnalato la vicenda alla polizia di Stato. La 15enne, da parte sua, avrebbe anche ammesso con la mamma di avere una relazione sentimentale con il professore e di essere innamorata dell’uomo, la cui identità non è stata rivelata.

Eppure all’inizio la storia sembra essere niente più che un semplice pettegolezzo tra mamme per invidie tra le rispettive figlie. Alla fine però si è intuito che il caso fosse molto più serio di quanto non sembrava. Soprattutto quando si è scoperto che l’autore degli audio e delle richieste sessuali nei confronti della minorenne era uno dei professori. "Io non posso entrare nei pettegolezzi tra mamme – ha detto il preside che ha preferito non rivelare alcun dettaglia sulla delicata questione, lasciando però intendere che l’istituto “qualcosa ha fatto”. Sarebbe, infatti, stato aperto un fascicolo dalla Procura (sostituto procuratore Paola Bonetti, indaga la Squadra Mobile della Questura di Rimini) ipotizzando il reato di di violenza sessuale su minori. Le registrazioni sarebbero state poi acquisite da parte della polizia e dalla Procura, per identificare l’autore e la destinataria.

"Il tuo amore me lo devi dimostrare. Puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo sapere. Basta che non ci vedano", erano più o meno questi i contenuti dei messaggi vocali e non solo che sarebbero stati inviati dal professore a una studentessa. "Basta che non ci scopra nessuno" era l'unica avvertenza del prof. Da parte del 45enne ci sarebbero state poi richieste esplicite di atti sessuali, che l'uomo avrebbe registrato con voce roca e sospirante, per poi inviarle alla studentessa con la quale aveva da tempo sembra avesse una relazione sentimentale.