Secondo Matteo Renzi, il Partito Democratico avrebbe guadagnato voti e sarà il primo partito d'Italia. Nella tradizionale enews settimanale, l'ultima prima delle elezioni, il segretario del Pd ha scritto: "I segnali di queste ore sono univoci: tantissimi indecisi, se avvicinati e coinvolti, si dichiarano pronti a votare il PD. Esporsi non è facile, lo sappiamo. Un fiume di insulti organizzati si scatena sui social se qualcuno dice che vota PD. Molti ci chiamano e ci dicono: voto PD, ma non lo dico perché ho paura degli insulti su Facebook. Pensate a quale assurdità siamo arrivati. È purtroppo figlio di una cultura dell'odio e del rancore, che una folle strategia web ha sdoganato e che la violenza verbale di certe piazze contribuisce a rilanciare", scrive Renzi.

"Però noi non caschiamoci, noi non siamo come gli altri. Noi non rispondiamo con gli insulti e con l'odio. Ieri sera ho ricevuto un sms da un amico carissimo, uno fuori dalla politica. Mi ha scritto: ‘Matteo, inventati qualcosa per le ultime ore. Ho paura che vincano gli estremisti!'. È facile fare una campagna elettorale sulle paure e sul rancore. Ma un'Italia più forte e più giusta non si costruisce sulla paura. Lo ha detto in modo meraviglioso una mamma italiana in un post Facebook destinato a Matteo Salvini. Lo diciamo noi con la nostra campagna elettorale. Alzare i toni, gridare, fare paura, porta qualche decimale di punto in più, ma non costruisce futuro".

"Noi pensiamo che l'Italia abbia tutto. Abbia qualità, competenze, capitale umano, bellezza. Bisogna farla funzionare meglio. È un lavoro che abbiamo iniziato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, anche degli avversari. Ma c'è un grandissimo spazio di crescita. Vogliamo raddoppiare i posti di lavoro che abbiamo creato, dando più stabilità. Vogliamo essere capofila di sostenibilità ambientale e energetica. Vogliamo fare più figli mettendo le famiglie in condizioni di sicurezza. Non possiamo giocare al fantacalcio delle proposte irrealizzabili. Tra 72 ore nessuno parlerà più della Flat Tax o del reddito di cittadinanza. Mentre le proposte concrete su Ires, partite Iva, anticipo pensionistico, banda larga finiranno come gli 80€: patrimonio di tutti", conclude Renzi.