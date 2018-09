L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi promette querele contro chi diffonderà fake news sulla sua persona. Nella mattinata di oggi, il senatore del Partito Democratico Matteo Renzi, presente in tribunale a Firenze come parte civile nell'ambito del processo per diffamazione contro il dipendente comunale Alessandro Maiorano, ha dichiarato: "Ora inizia la fase di tolleranza zero. Sono circondato da centinaia di frasi false, offese, insulti, dichiarazioni che assomigliano più a fake news che alla realtà. Abbiamo deciso di iniziare a querelare e a citare in giudizio per risarcimenti civili. Oggi abbiamo iniziato questa attività e chi dice fake news sarà perseguito e spero anche condannato. Questa è una fase nuova".

Il processo a cui ha preso parte l'ex segretario del Partito Democratico è scaturito da una querela per diffamazione presentata dallo stesso Matteo Renzi: Maiorano nel corso degli anni ha più volte accusato l'allora presidente della Provincia di Firenze di "spese pazze" a scapito dei contribuenti. L'avvocato Carlo Taormina, che difende Maiorano, nel corso dell'udienza ha parlato di una "autentica intolleranza nel contesto giudiziario rispetto alle accuse nei confronti di Renzi, che si è dimostrato il personaggio spocchioso e tracotante che tutti quanti abbiamo conosciuto. Non siamo riusciti ad avere una risposta sul punto essenziale, cioè se i soldi spesi fossero di carattere istituzionale". Durante l'udienza Maiorano è stato più volte espulso dall'aula per essere intervenuto senza che gli fosse stata data la parola durante la deposizione dell'ex premier. La prossima udienza del processo per diffamazione contro Maiorano avrà luogo il prossimo 15 ottobre.