Una tranquilla cena fuori in compagnia di familiari si è trasformata in dramma per un cliente di un ristorante emiliano a Rubiera. All'improvviso un boccone gli è andato di traverso soffocandolo fino alla morte. La tragedia nei giorni scorsi all'interno di un locale di una catena di Steakhouse dove l'uomo stava trascorrendo la serata. Tutto si è consumato in pochi attimi, intorno alle 20.30. L'uomo si è sentito improvvisamente soffocare e non riusciva a respirare, chi era con lui ha subito chiesto aiuto e in suo soccorso è arrivata una volontaria della Croce Rossa di Rubiera che si trovava nello stesso locale per mangiare. Come racconta La Gazzzetta di Reggio, la donna ha praticato i primi interventi mentre nel frattempo è stato allertato anche il 118.

Sul posto in poco tempo è arrivata un'ambulanza e un'automedica ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo per oltre mezz’ora praticandogli anche il massaggio cardiaco davanti agli occhi terrorizzati dei familiari e degli altri clienti del locale. Ogni sforzo però è stato inutile. L'ambulanza lo ha anche trasportato d'urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia dove però l'uomo, un signore del posto di 70 anni, Ugo Bianchini, è morto poco dopo.