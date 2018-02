Due medaglie a distanza di poche ore l'una dall'altra: il bronzo di Federico Brignone nel ‘gigante' e un altro terzo posto nel pattinaggio di velocità (10 mila metri) con Nicola Tulomero, al suo esordio iridato. E' il quinto trofeo per l'Italia ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang. Il concorrente tricolore, che puntava più sui 5.000 che sulla gara lunga, ha chiuso con il tempo di 12'54″32, alle spalle del canadese e recordman del mondo Ted Jan Bloemen (12'39″77, nuovo record olimpico) e dell'olandese Jorrit Bergsma (12'41″98).

E' incredibile – ha commentato a caldo Tumolero -. E' una medaglia inaspettata che dedico alla mia famiglia, a mia nonna Margherita, ai miei amici che mi seguono sempre.

La svolta per l'atleta delle Fiamme Oro, 23enne di Asiago, c'è stata nella fase più delicata della competizione, quando s'è verificato il ‘crollo' di Kramer negli ultimi giri che lo ha relegato nelle posizioni di rincalzo (chiusura per l'olandese in 13'01″25) in sesta piazza mentre Beckert s'è piazzato in 13'01″94 in settima piazza. Dodicesimo e ultimo, invece, l'altro azzurro in gara, Davide Ghiotto. Sale dunque a cinque il bottino di medaglie conquistate dall'Italia: 1 oro, 1 argento, 3 bronzi.