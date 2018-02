La quarta medaglia ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChan la regala Federica Brignone: nello sci alpino conquista il bronzo nel ‘gigante' vinto dall'americana Mikaela Shiffrin. Quinto posto per Marta Bassino, delusione per Sofia Goggia (che ha chiuso solo undicesima) e Manuela Moelgg (in testa dopo la prima manche, è scivolata indietro chiudendo all'ottavo posto). Retrogusto amaro anche nella discesa libera maschile dove Dominik Paris resta ai piedi del podio in una gara dominata dai norvegesi Aksel Svindal (oro in 1'40.250) e Kjetil Jansrud (argento in 1'40.37) mentre il bronzo è andato allo svizzero Beat Feuz (1'40.43) che ha preceduto l'azzurro per un soffio (1'40.79). Sesto crono per Peter Fill, molto male Cristof Innerhofer, solo diciassettesimo.

Il bronzo di Federica: Mi sono commossa.

Un oro, un argento e due bronzi il bottino per l'Italia dopo la medaglia ottenuta da Federica Brignone apparsa molto emozionata subito dopo la gara. Sorridente sul podio, così ha commentato la propria gara: "Mi sono commossa come mai nella mia vita. Non riesco a esprimermi, quando ho visto sette centesimi ero veramente dispiaciuta, perché speravo di essere davanti. Sapevo di non avere fatto una manche perfetta, ma ci tenevo molto, perché così avremmo potuto essere in due sul podio. Quando scendeva Manuela stavo veramente male, e sono ancora dispiaciuta adesso, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare il podio con lei".

Delusione per Paris e Innerhofer.

Un quarto posto per Paris e un risultato (18° piazzamento) per Innerhofer deludente. Si chiude così la gara della discesa libera maschile, nella parole dei protagonisti c'è tutta l'amarezza per una prestazione poco felice: "E' un po' un peccato, ma ho dato il massimo e ho dato tutto, è andata così – ha ammesso Paris -. Nella parte centrale, sul piano, mi sentivo lento e ho lasciato un po' di velocità. Il resto era buono, voglio vedere al video quanto ho perduto in termini di centesimi. In vista del supergigante bisogna continuare ad andare al limite, magari ci saranno più dossi e sarà lungo, ma la neve è facile e quindi bisognerà rischiare al massimo. La pista oggi non era troppo difficile, ma quando è così diventa ugualmente difficile perché devi essere sempre preciso".

Pattinaggio artistico: record italiano ma azzurri solo sesti.

Valentina Marchei e Ondrej Hotarek migliorano il record italiano ma chiudono al sesto posto la finale olimpica delle coppie. Alla Ice Arena di Gangneung, il duo azzurro ottiene un complessivo 142.09 (73.94 di valutazione tecnica e 68.15 per i components). Decimo posto per l'altra coppia italiana in gara composta da Nicole Della Monica e Matteo Guarise con 128.74 (64.60+65.14 meno uno di deduzione). L'oro va ai tedeschi Aljona Savchenko e Bruno Massot, che erano quarti dopo il corto, con 159.31. Bronzo ai canadesi Meagan Duhamel ed Eric Radford con 153.33.