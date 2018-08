Un semplice gesto, quello di calzare della scarpe nuove in un negozio per provarle, è costato molto caro ad una bambina britannica di soli 4 anni, Sienna Rasul, colpita da una infezione al piede che ha rischiato di ucciderla. È quanto accaduto a Cardiff, sulla costa sud del Galles, dove un giro tra negozi per lo shopping con la madre si è rivelato l'inizio di un incubo per la piccola. Sienna infatti si è gravemente ammalata il giorno dopo aver provato una serie di scarpe di diverse dimensioni senza calze ed è stato necessario ricoverarla in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato una sepsi al piede provocata dai batteri nelle scarpe esposte nel negozio.

La bambina ha trascorso cinque giorni in un letto d'ospedale con una flebo attaccata prima di iniziare un lento recupero. "Sono rimasta davvero scioccata quando i medici mi hanno detto che era tutto dovuto alle nuove scarpe" ha raccontato la madre, la 28enne Jodie Thomas, ricordando: "Normalmente lei usa dei calzini, ma è estate, quindi indossava dei sandali a piede nudo ma le scarpe che le piacevano probabilmente erano state provate da altre ragazzine ed è così che Sienna ha contratto l'infezione". Il giorno dopo lo shopping la bimba ha iniziato a piangere dal dolore e la madre l'ha subito portata dal medico che ha capito che c'era una infezione in atto. Poi la corsa in ospedale dove i dottori sono riusciti a salvarle il piede. Una velocità che è stata fondamentale per salvarle anche la vita. "Tremando e sussultava, è stato orribile vedere la mia bambina così" ha raccontato la 28enne che ora esorta altri genitori ad assicurarsi che i loro bambini abbiano i calzini quando provano le scarpe.