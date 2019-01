Si fidavano senza riserve di lei che era un'amica di famiglia da lungo tempo e anche professoressa di geografia della loro figlia 15enne. Per questo è stato uno shock enorme per una coppia di genitori britannici quando hanno scoperto che la stessa donna di 46 anni aveva avviato una relazione con la loro figlia adolescente e sua allieva a scuola riuscendo ad avere con lei anche rapporti sessuali prima di essere scoperta. È la storia di Suzanne Harrison, insegnante di geografia in una scuola mista a Colchester, nell'Essex, ora radiata per sempre dall'insegnamento da una commissione di inchiesta. I fatti contestati alla donna risalgono a diversi anni fa e sono venuti a galla solo quando l'adolescente ha rivelato tutto alla nuova fidanzata.

Come ricostruito dall'inchiesta, la donna avrebbe approfittato sia del suo ruolo di insegnante sia di quello di amica di famiglia per attirare la giovane, nascondendo tutto agli altri e intimando più volte alla ragazzina di non dire niente a nessuno. Dopo ben quattro anni di relazione, le due si erano separate ed era stata la stessa maestra, che nel frattempo continuava a frequentare casa e i suoi genitori, a presentarla a un'altra giovane con cui poi la minore ha avviato un nuovo rapporto rivelandole tutto. A denunciare l'insegnante infine è stata la madre della ragazza. "Sebbene non ci siano prove di un effetto sul benessere dell'alunna, la ragazzina è stata spinta a una relazione sessuale in un'età in cui per legge e per sua stessa protezione tale relazione è vietata. Le azioni della signora Harrison hanno comportato un doppio abuso di fiducia" ha stabilito la commissione.