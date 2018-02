È stato beccato mentre fotografava le sue allieve minorenni e altre studentesse sotto le gonne o mentre erano impegnate nel nuoto e in attività ginniche e quindi denunciato, per questo un insegnante di scuola superiore è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di pedopornografia. Per uno strano scherzo del destino, poco dopo la stessa sorte è toccata anche al fratello gemello, anche lui insegnante di scuola superiore e accusato dello stesso reato ma in un caso separato. Protagonisti della vicenda due insegnanti statunitensi, Clinton e Clifford Pappadakis, entrambi di 47 anni, che si occupavano di attività sportive in scuole differenti di San Jose, nello stato della California.

Il primo a finire in manette è stato Clifford che a seguito degli accertamenti sul suo conto, dopo la denuncia per le foto alle studentesse, è stato trovato in possesso di una serie di immagini pornografiche, la maggior parte delle quali erano di bambine di cinque anni. Pochi giorni dopo è toccato a Clinton che è stato arrestato perché sui suoi dispositivi informatici aveva salvato centinaia di immagini sessuali con minori. In questo ultimo caso, però, si ritiene che gli studenti non siano stati coinvolti nella presunta condotta criminale dell'uomo.