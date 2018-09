Dopo l'attesa dei giorni scorsi il decreto Genova, nel quale saranno contenute anche le risorse per la ricostruzione, è stato ‘bollinato' dalla Ragioneria generale dello Stato. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Economia. Fino a ieri sera alla domanda dei cronisti su quale fosse lo stato d'avanzamento dell'iter, il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva risposto così: "Lo sto aspettando come lo stanno aspettando i genovesi, non ho capito in giro per quale ministero sia, ma arriverà". Sarebbe dovuto arrivare già nella giornata di ieri, stando agli annunci del vicepremier Luigi Di Maio, che ieri mattina aveva assicurato: "In giornata il decreto va al Quirinale. È stato scritto tanti giorni fa ed è pronto". Diversi media hanno riportato la notizia di un braccio di ferro con i tecnici del Mef, per l'assenza di coperture. Notizia smentita seccamente dal pentastellato: "È stata data una interpretazione che il ministero dell’Economia voleva fermarlo, in realtà a breve la Ragioneria dovrebbe ‘bollinarlo'".

La conferma è arrivata anche dallo stesso ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che in diretta Facebook ha annunciato: "Conte mi ha scritto dicendomi che la bollinatura al decreto Genova è arrivata". E poi ha aggiunto: "Il decreto sarà molto più ampio, ci saranno anche norme per Ischia e per la cassa integrazione per cessazione".

Il passaggio successivo sarà l'invio al Colle per la promulgazione. Dopo 50 giorni dalla tragedia gli sfollati di Genova potranno tirare un sospiro di sollievo e sperare che presto possano partire anche i lavori. Il decreto urgenze contiene appunto le misure necessarie per affrontare l'emergenza di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi.