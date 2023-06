Vandalizzata la sede di Forza Italia a Firenze con insulti a Berlusconi Le sedi di Forza Italia e Lega a Firenze, che si trovano sulla stessa strada, sono state vandalizzate con delle scritte di insulti nei confronti di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

A cura di Tommaso Coluzzi

Vandalizzate e coperte di insulti. Le sedi locali di Forza Italia e Lega a Firenze sono state imbrattate con una serie di scritte realizzate con delle bombolette di vernice spray. A denunciarlo sono stati gli esponenti locali dei partiti, poi la vicenda ha acquisito immediatamente un'eco nazionale. La fotografia della sede di Forza Italia è stata pubblicata dal leader reggente, Antonio Tajani: "Vandalizzare la sede di un partito, insultare un morto e gioire per la sua scomparsa bestemmiando. Come si può serbare così tanto odio? – ha scritto il ministro degli Esteri – Mi auguro ci sia una condanna trasversale per quanto accaduto a Firenze. Solidarietà ai militanti di Forza Italia vittime di un gesto ignobile". Sulla vetrina della sede, infatti, è comparsa la scritta rossa con un attacco alla memoria di Silvio Berlusconi e una bestemmia: "È morto, Dio…".

Nelle stesse ore è stata imbrattata anche la sede della Lega, che si trova sempre in viale Corsica a Firenze. Il Carroccio fa sapere che è la terza volta in appena otto mesi. In questo caso è toccato a Matteo Salvini essere preso di mira: al leader della Lega sono stati disegnati una parrucca in testa e un naso da clown sulle vetrine esterne della sede allestite con dei manifesti, accompagnati dalla scritta "pagliaccio". Sul tappeto di ingresso della sede della Lega, invece, è comparsa un'altra scritta realizzata con la vernice spray: "Leghisti fuori dai nostri quartieri".

"Queste reazioni dei soliti idioti non fanno altro che confermare che stiamo lavorando bene nei quartieri in difesa della legalità – sottolineano in una nota il commissario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini e il segretario provinciale di Firenze Federico Bussolin – Proseguiremo nelle nostre battaglie, a cominciare da oggi che è previsto l'open day della sede per la raccolta firme lanciata nei giorni scorsi in città contro le occupazioni".