Vaccino Covid obbligatorio per personale scuola e forze dell’ordine, cosa rischia chi non lo fa Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell’ordine, vediamo cosa succede a chi non rispetta la decisione del governo e quali sanzioni rischia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ieri è arrivato il via libera del governo al nuovo decreto sul Super Green Pass. Tante le novità inserite nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri, che spaziano dalle modifiche all'impianto della certificazione verde – che dal 6 dicembre si dividerà tra quella ottenuta con tampone e quella ricevuta dopo guarigione o vaccinazione – all'inserimento di nuove categorie per cui è previsto l'obbligo vaccinale contro il Covid. Si fa una netta distinzione, per la prima volta, tra vaccinati e non vaccinati per le diverse attività che possono svolgere. Tra queste, però, non rientra ancora il posto di lavoro, che può essere raggiunto con il semplice tampone negativo. La regola non vale per quelle categorie per cui è previsto l'obbligo vaccinale e, dopo il personale sanitario, il governo ha deciso di includerne altre.

Dal 15 dicembre scatterà l'obbligo vaccinale contro il Covid anche per il personale amministrativo della sanità, i docenti e il personale amministrativo scuola, i militari, le forze di polizia e il soccorso pubblico. Insomma, tutte le forze dell'ordine e il personale scolastico, ma anche tutti i dipendenti del settore sanità e non solo chi è a contatto con le persone malate.

Ma cosa succede a chi non rispetta le regole? Il termine per vaccinarsi è fissato al prossimo 15 dicembre, da lì in poi scatteranno le sanzioni per chi non rispetta l'obbligo deciso dal governo. Nel testo dello stesso decreto approvato ieri è prevista una parte sulle sanzioni, che di fatto ricalcano quelle già utilizzate per il personale sanitario e delle residenze assistenziali (unici, finora, ad avere l'obbligo). Il 15 dicembre, chi non avrà ancora presentato la documentazione che attesta l'obbligo vaccinale verrà invitato a farlo e avrà 5 ulteriori giorni di tempo in cui potrà presentare anche la prenotazione per la somministrazione. Scaduto quel tempo scatteranno le sanzioni vere e proprie: sospensione dal lavoro e dallo stipendio, ma senza sanzioni disciplinari e mantenendo in ogni caso il rapporto di lavoro.