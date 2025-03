Un altro torturatore libico arriva in Italia indisturbato: il nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. In questo episodio parliamo del caso di Abdul Ghani al-Kikli, meglio noto come Gheniwa, un miliziano libico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ecco la nuova puntata di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18.00, con la nostra giornalista, Annalisa Girardi, vi racconteremo la notizia più importante del momento, quella assolutamente da sapere per restare aggiornati su cosa sta succedendo in Italia e nel mondo.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti, per farvi conoscere questa nuova modalità di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà uno dei contenuti riservati ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

In questa puntata parliamo di un caso che somiglia molto a quello di Alamari: un altro miliziano libico, Abdul Ghani al-Kikli, meglio noto come Gheniwa, a capo di un'unità finanziata dal governo di Tripoli, lo Stabilty Support Apparatus, che secondo le Nazioni Unite si sarebbe ripetutamente macchiata di violazioni di diritti umani. A denunciare la sua presenza a Roma – si è recato in visita al ministro degli Affari interni libico, ricoverato in un ospedale dell'Eur dopo essere rimasto ferito in un attentato in Libia alcune settimane fa – è stato un attivista: Husam El Gomati, un'altra delle persone coinvolte nel caso Paragon, lo stesso software che ha anche preso di mira il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato.

Non è chiaro se anche lui sia nel mirino dei giudici della Corte penale internazionale, ma già diversi anni fa lo European Center for Constitutional and Human Rights aveva presentato una denuncia nei suoi confronti, per almeno 501 crimini. Intanto comunque le opposizioni sono insorte e hanno accusato il governo di aver reso l'Italia un porto sicuro per torturatori e trafficanti di uomini.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.