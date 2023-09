Supporto Formazione e Lavoro, la guida dell’Inps: requisiti, come fare domanda e date dei pagamenti Il Supporto formazione e lavoro è rivolto ai cosiddetti occupabili – persone tra i 18 e i 60 anni che non hanno disabilità – con un Isee al di sotto dei 6mila euro. L’Inps ha chiarito tutti i passaggi per ottenerlo, dall’iscrizione alla piattaforma Siisl all’erogazione dei pagamenti, ovvero 350 euro mensili.

A cura di Luca Pons

Arriva dall'Inps un quadro generale con le istruzioni per richiedere il Supporto formazione e lavoro – 350 euro al mese per dodici mesi – e sapere quando arriveranno i pagamenti per chi rispetta i requisiti e ha diritto alla misura. Dopo aver inviato un sms ad altre 17mila famiglie che hanno perso il reddito di cittadinanza, l'Istituto ha voluto chiarire come si può ottenere il sussidio rivolto agli ‘occupabili' (persone tra i 18 e i 60 anni di età che non hanno disabilità) che hanno un Isee familiare al di sotto dei 6mila euro.

La domanda va presentata dal sito dell'Inps accedendo con Spid o Cie per ottenere il Supporto, e in parallelo bisogna iscriversi al Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), la piattaforma su cui sarà possibile trovare le offerte di lavoro e i corsi di formazione necessari per ottenere il pagamento. I 350 euro, infatti, saranno erogati solo a chi sta frequentando una di queste attività e solo per il tempo in cui la si frequenta.

La domanda sul sito dell'Inps e la prima verifica dei requisiti

Dal momento in cui si fa la domanda per il Supporto formazione e lavoro all'Inps, la richiesta viene verificata in modo automatico per controllare che ci siano i requisiti: avere la residenza in Italia, essere disoccupati e senza nessun altro strumento di sostegno al reddito (Rdc, disoccupazione…) e avere un Isee al di sotto dei 6mila euro. Se è tutto a posto, la domanda risulta "Verificata salvo ulteriori controlli".

Se invece c'è un problema con uno dei requisiti, allora la richiesta risulta "Sospesa per supplemento istruttorio". Significa che verranno richiesti ulteriori controlli, ad esempio sull'Isee. Se due o più dei requisiti non sono rispettati, invece, la domanda è direttamente "Respinta".

Come fare domanda sulla piattaforma Siisl

Una volta verificata la domanda di Sfl, chi non si è ancora iscritto al Siisl deve farlo: bisogna accedere al portale, confermare la propria iscrizione, compilare il proprio curriculum, e infine firmare il Patto di attivazione digitale. Quando lo si firma, si accetta anche la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro: la persona che fa la richiesta deve indicare almeno tre enti (agenzie del lavoro o centri per l'impiego) a cui si può rivolgere.

La firma del Patto di attivazione digitale significa che da quel momento la persona può girare liberamente sul portale Siisl e cercare offerte di lavoro, stage, corsi di formazione e altre attività. Non solo, ma uno dei centri per l'impiego o agenzie del lavoro indicati dovrebbe contattare l'utente, anche per proporgli delle offerte. Per richiedere il Sfl, servirà ancora un passaggio.

Infatti, chi ha fatto richiesta sarà convocato dai centri per l'impiego per firmare un ultimo documento, un altro patto: il Patto di servizio personalizzato. Si tratta di un piano personale, che raccoglie gli interessi e gli obiettivi della persona. Anche basandosi su questo patto, il centro per l'impiego potrà poi presentare delle offerte al cittadino in questione.

Una volta firmato il Patto di servizio personalizzato, nel corso del tempo si verrà chiamati per aggiornarlo o integrarlo, in base ai progressi fatti e alle eventuali differenze da apportare. Da quando lo si firma, ogni tre mesi sarà obbligatorio confermare al centro per l'impiego o all'agenzia del lavoro che si sta partecipando ai corsi e alle attività concordate. Chi non lo fa potrebbe perdere il sussidio.

Una volta completata questa trafila – o nel caso sia già stata completata tutta prima di presentare domanda all'Inps per il Sfl, come è possibile fare – sul sito dell'Inps lo stato della richiesta cambia: diventa definitivamente "Accolta salvo ulteriori controlli". Da quel momento, possono avere il via i pagamenti.

Cosa bisogna fare per ottenere i 350 euro al mese

Per ottenere i soldi previsti dal Supporto formazione e lavoro, ovvero 350 euro al mese per un massimo di dodici mesi, non rinnovabili, bisogna iniziare "un corso di formazione o un'altra iniziativa di politica attiva", specifica l'Inps. Fin quando non si inizia, non si riceverà il sussidio, che smetterà di essere erogato al termine dell'attività stessa. Ad esempio, per un corso di formazione che dura tre mesi si riceveranno 350 euro al mese per quei tre mesi, e poi il supporto si fermerà di nuovo.

Queste sono le "attività" che danno diritto al pagamento, elencate dall'Inps:

progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque si chiamino, tra cui anche i percorsi formativi previsti dal Programma Gol.

progetti utili alla collettività

servizio civile universale

percorsi di istruzione degli adulti che servono per concludere la scuola dell'obbligo per chi non l'ha fatto

Quando arriva il pagamento

Per il pagamento si considera la data di inizio di partecipazione a questa attività. Nel caso in cui una persona si sia già iscritta al Siisl e abbia già anche iniziato un corso di formazione prima di fare domanda per il Supporto, si tiene conto della data in cui è stata accolta la domanda dall'Inps.

Ci sono quindi due possibilità: