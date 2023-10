Sondaggi politici, tutto il centrodestra perde voti mentre il Pd risale: male il Movimento 5 stelle Stando all’ultima rilevazione di Termometro Politico, Fratelli d’Italia rimane il primo partito per i sondaggi, ma tutte le forze della maggioranza hanno perso consensi. Ad aumentarli è, invece, il Partito Democratico, l’unico a crescere assieme a Italia Viva. In calo il Movimento 5 stelle.

A cura di Andrea Miniutti

Nell'ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzato da Termometro politico per La7, Fratelli d'Italia conferma di essere il partito in Italia, ma le tre le forze della maggioranza registrano un calo. Il Partito Democratico segue al secondo posto con una leggera crescita, mentre M5S e Alleanza Verdi-Sinistra perdono qualche decimo di punto. I partiti del centro non hanno subito grandi variazioni, al contrario cresce il sostegno negli schieramenti anti-sistema.

Fratelli d'Italia continua a mantenere saldo il primo posto con il 29,7%, anche se con una leggera flessione di 0,1 punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione dell'istituto, che risale al 16 ottobre. Tuttavia, il partito di Giorgia Meloni è quello della maggioranza che ha perso meno consensi nelle ultime due settimane: la Lega è scesa al 9,8% (-0,2 punti) mentre Forza Italia al 6,1% (-0,3). Una caduta che potrebbe essere legata al dibattito attorno all'approvazione della legge di bilancio, che ha fatto emergere alcune crepe tra gli alleati di governo. Nel complesso, la maggioranza ha perso 0,6 punti percentuali nell'arco di due settimane.

Invece, la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni rimane invariata: se da un lato aumenta di o,5 punti la percentuale di persone che credono "molto" nella premier (25,4%), dall'altra diminuisce della stessa quantità il numero di quelli che hanno "abbastanza" fiducia in lei (16,6%). Invece, diminuisce di 0,1 punti il numero di chi non sostiene Meloni: in totale è il 57,5% dei rispondenti al sondaggio, con il 13,5% di persone che hanno poca fiducia e il 44% che non crede "per nulla" nella presidente del Consiglio.

Il Partito Democratico passa dal dal 19% del 16 ottobre al 19,2% (+0,2) ed è l'unico tra i principali partiti a veder crescere il proprio sostegno tra la popolazione italiana. Al contrario cala il Movimento 5 Stelle, che perde 0,3 punti e scende al 16%, ma anche l'Alleanza Verdi-Sinistra registra una leggera flessione che la porta al 2,8% (-0,1).

Per quanto riguarda i partiti del centro non si registrano grandi variazioni: Azione, che rimane il primo dei tre, è al 3,7% (-0,1); poi c'è Più Europa, che resta stabile al 2,6%; e infine Italia Viva, che porta a casa 0,1 punti in più e sale al 2,5%. Il sondaggio di Termometro politico rileva poi altri tre partiti minori in termini di consensi. Il primo è Per l'Italia con Paragone che non segna aumenti né cali (2,3%), poi ci sono Unione Popolare di Luigi de Magistris (1,7%) e Democrazia Sovrana e Popolare (1,6%) che vedono i propri consensi salire rispettivamente di 0,2 e 0,1 punti.