Sondaggi politici, in un anno il Pd asfalta i 5 Stelle: Fratelli d’Italia stabile, torna la Lega Il sondaggio politico di Quorum/Youtrend registra una sostanziale stabilità per Fratelli d’Italia nell’ultimo anno, mentre il Partito Democratico ha preso quasi due punti al Movimento 5 Stelle. La Lega torna sopra ai dieci punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I sondaggi politici, nel 2023, non hanno visto particolari stravolgimenti. A dieci giorni dal nuovo anno, Quorum/Youtrend ha rilevato le intenzioni di voto degli italiani per Skytg24, mettendole a confronto con il dato dello scorso 6 marzo. Da allora non ci sono stati sorpassi in classifica, ma in poco meno di un anno emergono trend abbastanza consolidati, come l'imposizione del Partito Democratico nel ruolo di prima opposizione del Paese al governo Meloni. Fratelli d'Italia resta silenziosamente e solitariamente in vetta, con una sostanziale stabilità, mentre dalle retrovie torna ad affacciarsi in doppia cifra la Lega, caduta in disgrazia con l'ascesa della presidente del Consiglio e dei suoi.

Fratelli d'Italia resta in testa, seguono Pd e Movimento 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che oggi viene sondato al 28,5% e che rispetto al marzo scorso ha perso solo lo 0,2%. È inutile dire che, a questo livello di consenso, una flessione minima come questa è un ottimo segnale. La dinamica più interessante degli ultimi nove mesi si registra tra le due principali opposizioni al governo Meloni: da un lato il Partito Democratico di Elly Schlein, che oggi si trova al 19,6% dopo aver guadagnato l'1,7% in nove mesi, dall'altro il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece registra un sonoro meno 2,2%.

La Lega rimonta e torna sopra i 10 punti, bene Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini, dopo mesi di fatiche, torna al 10,0%, segnando un più 1,3% negli ultimi nove mesi. È un dato molto incoraggiante per il Carroccio, che ha ceduto il passo a Meloni negli ultimi anni. Forza Italia, passato sotto la guida di Antonio Tajani dopo la morte di Silvio Berlusconi, sale dello 0,2% e torna al 5,9%, relegato ormai a terzo partito del centrodestra. Azione di Carlo Calenda resta stabile al 4,0%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra guadagna lo 0,5% e sale al 3,7%. Stabile anche Italia Viva al 2,9%, mentre +Europa registra un più 0,1% e passa al 2,2%. Noi Moderati sale al 2,0% con un più 0,2%, mentre Per l'Italia crolla dello 0,8% e chiude all'1,6%.