Sondaggi politici, il Pd supera Fratelli d’Italia e torna ad essere il primo partito Nel centrodestra la Lega continua a perdere consensi mentre rallenta la crescita di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si piazza un punto sotto il PD che supera il 20% e si piazza al primo posto tra le forze politiche. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da BiDIMedia che rivela anche una crescita nelle intenzioni di voto per il Movimento 5 Stelle.

A cura di Giuseppe Pastore

Il PD è il primo partito in Italia, seguito da Fratelli d'Italia e dalla Lega. È quanto rivela il sondaggio di BiDIMedia realizzato nei primi giorni di ottobre sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Partito Democratico recupera la sua corsa, raggiungendo il 20,6% e superando di 1 punto il partito di Giorgia Meloni, diventa la prima forza politica nel Paese. Fratelli d'Italia resta comunque in testa all'interno della coalizione di centrodestra al 19,6%. La Lega di Matteo Salvini, invece, subisce un sensibile calo che la porta al 19,3%, più di un punto sotto l'alleata Meloni. Si registra anche una crescita del Movimento 5 Stelle che nelle intenzioni di voto degli italiani, sarebbe il quarto partito in Italia con il 16,3%, seguito da Forza Italia, stabile al 6,8%.

Centrodestra in difficoltà, Fratelli d'Italia cresce di poco

Nonostante la crescita di Fratelli d'Italia, il centrodestra si dimostra in difficoltà rispetto al passato. Infatti, il partito della leader Meloni segna ancora un dato positivo, ma rallenta mentre per la Lega prosegue il calo di consensi. Secondo BiDIMedia l'atteggiamento poco chiaro che il Carroccio ha adottato sulle scelte del governo Draghi in merito al Green Pass potrebbe aver portato gli elettori del partito di Salvini a preferire Fratelli d'Italia.

Cresce la fiducia nel governo Draghi

Il sondaggio rivela anche come sia cresciuta rispetto alle ultime rilevazioni la fiducia degli italiani nel governo Draghi, raggiungendo il 52% di voti positivi contro il 41% di cittadini che si sono espressi negativamente sulle intese nazionali. Andando nel dettaglio, i contrari sono diminuiti di 4 punti, mentre è cresciuta di 3 punti la fiducia nella coalizione di governo.

A favorirla, con elevate percentuali di gradimento, sono soprattutto gli elettori di PD, Azione, +Europa, Italia Viva e Articolo 1, ma anche di Lega e Forza Italia. Tra gli elettori del Movimento 5 Stelle sono aumentati quelli fiduciosi nel governo che adesso sono il 21%. Un dato interessante, se si considera che un'analoga percentuale di fiducia si registra anche tra gli elettori di Fratelli d'Italia, partito che però è all'opposizione.

Al Sud preferenze per centrosinistra e M5S

Il sondaggio realizzato analizza anche la distribuzione delle intenzioni di voto nelle varie Regioni italiane. Complessivamente, se a livello nazionale l'alleanza giallorossa cresce dell'1,3%, il centrodestra perde un punto mentre le forze centriste calano dello 0,3%. La preferenza per la coalizione Pd-M5s cresce al Centro Nord (raggiungendo le stesse percentuali del centrodestra in Liguria) e in maniera più significativa al Sud, soprattutto in Calabria e in Puglia dove supera il centrodestra. Secondo i dati, inoltre, se le elezioni politiche si svolgessero a breve sarebbe buona anche l'affluenza ai seggi elettorali con il 61,5% di italiani pronti a recarsi alle urne. Resta considerevole però il fronte degli incerti che rappresenterebbero il 30% degli italiani e la cui posizione potrebbe essere decisiva al momento del voto.