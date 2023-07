Sondaggi politici, il campo largo con le opposizioni batterebbe il centrodestra alle elezioni Il mai nato campo largo con Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Italia Viva, Verdi e Sinistra e +Europa batterebbe alle elezioni il centrodestra guidato da Giorgia Meloni: i risultati del sondaggio politico.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le opposizioni, unite, vincerebbero le elezioni politiche. Lo rivela l'ultimo sondaggio di Antonio Noto, pubblicato oggi su Repubblica. La vetta delle intenzioni di voto, secondo l'istituto demoscopico, è sempre di Fratelli d'Italia, ma per la prima volta da molti mesi a questa parte si torna a parlare del progetto mai nato di campo largo con tutte le opposizioni di centrosinistra. Per una ragione molto semplice: secondo il sondaggio, se si votasse oggi vincerebbe le elezioni. Resta ovviamente un obiettivo irrealizzabile, anche perché le forze politiche hanno dimostrato a più riprese di non essere capaci di alleanze strutturali se non quelle funzionali a un risultato a breve termine (a differenza del centrodestra).

Pd, 5 Stelle, Azione, Italia Viva, Verdi e Sinistra e +Europa possono battere il centrodestra

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo Antonio Noto, con il 28,5% delle preferenze. A seguire c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che invece non va oltre il 20,0%. Terzo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, con il 16,0%. A pari merito ci sono gli altri due principali partiti del centrodestra: la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia guidata da Antonio Tajani, entrambe all'8,0%.

Azione di Carlo Calenda si ferma al 4,0%, seguita dall'alleanza Verdi e Sinistra al 3,0%. Italia Viva di Matteo Renzi vale il 2,5%, mentre +Europa e Noi Moderati chiudono il sondaggio entrambi all'1,5%.

Con un esercizio puramente aritmetico, possiamo sommare le intenzioni di voto dei singoli partiti, scoprendo che il centrodestra attualmente al governo ha il 46% delle preferenze. Se esistesse una coalizione di centrosinistra con Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Verdi e Sinistra, Italia Viva e +Europa, però, alle elezioni raccoglierebbe il 47%. Un punto tondo in più.

Il gradimento dei ministri del governo Meloni: disastro Santanchè, cala anche Roccella

Nello stesso sondaggio politico, è stato chiesto agli italiani cosa pensino dei ministri del governo Meloni. La classifica della fiducia ha un dominatore indiscusso: Adolfo Urso, il titolare delle Imprese e del Made in Italy, che è in testa con il 44% e un punto in più rispetto a un mese fa. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è medaglia d'argento con il 43% del gradimento. Chiudono il podio in tre: il titolare dell'Interno, Matteo Piantedosi, quello della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e quello del Mef, Giancarlo Giorgetti. Tutti al 40%.

Poi Crosetto al 38%, Musumeci al 37%, Fitto al 37%, Tajani al 35%, Salvini al 35%, Calderone al 33%, Roccella al 31% (in perdita di due punti), Ciriani al 30%, Locatelli al 30%, Nordio al 29% (anche lui, meno due punti). E ancora: Bernini al 26%, Valditara al 25%, Schillaci al 25%. Crolla in fondo alla classifica la ministra Santanchè, che perde otto punti in un mese e scivola al 24%. Poi Casellati al 24% (meno due), Pichetto Fratin al 24%, Zangrillo al 23%. Abodi e Calderoli chiudono a pari merito al 22%, entrambi in calo di due punti.