Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci parte con il 2,9%, mentre la Lega risente della rottura

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Referendum sulla giustizia 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ultima Supermedia realizzata da Agi/Youtrend ci offre uno spunto di riflessione interessante sulle ripercussione che la nuova forza politica di Vannacci, nata dalla fuoriuscita di alcuni parlamentari dalla Lega, potrebbe avere sugli equilibri tra i partiti della maggioranza, in vista delle elezioni politiche della maggioranza.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 6 febbraio), Eumetra (5 febbraio), Ipsos (31 gennaio), Only Numbers (5 febbraio), Piepoli (6 febbraio), SWG (2 e 9 febbraio), Tecnè (6 febbraio) e Youtrend (4 e 11 febbraio).

Futuro Nazionale è dato al momento al di sotto della soglia di sbarramento. La creatura dell'eurodeputato, ex generale, fa il suo esordio sulla scena politica italiana con un insidioso 2,9%.

Il sondaggio di Agi Youtrend si occupa anche del referendum costituzionale, dove si registra un significativo recupero del No (ora al 47%), mentre il Sì vede il suo vantaggio ridursi di quasi 12 punti in un mese. A partire da oggi e fino al ‘blackout' sui sondaggi previsto dalla legge, che scatterà il primo weekend di marzo, gli aggiornamenti sul referendum arriveranno ogni settimana.

FdI ancora primo partito, Futuro Nazionale al 2,9%: le intenzioni di voto degli italiani

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: Fdi è primo partito, al 29,7% (-0,2 rispetto alla Supermedia del 29 gennaio 2025). Al secondo posto ancora il Pd, al 22,1%, in leggero calo (-0,1); nel campo largo il M5s di Conte scende di quasi mezzo punto, al 12,0% (-0,4). Cresce Forza Italia, ora al 9,1% (+0,5); la Lega di Salvini invece sembra penalizzata dalla rottura con Vannacci: è al 7,4% (-0,7 rispetto a due settimane fa). Nel centrosinistra perde consenso anche Alleanza Verdi/Sinistra, al 6,3% (-0,2).

Azione di Calenda sale al 3,2% (+0,3). Mentre come dicevamo Futuro Nazionale parte con un 2,9% (non rilevato da EMG, Ipsos e Tecnè). Invariata Italia Viva di Renzi, al 2,3% (=). Perdono qualcosa +Europa, con l'1,7% (-0,2) e Noi Moderati 1,1 (-0,1).

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Il centrodestra è al 47,2 (-0,5), mentre il centrosinistra è al 30,1 (-0,5); M5s al 12,0 (-0,4), Terzo Polo 5,5 (+0,3).

Referendum giustizia, cresce il fronte del No negli ultimi sondaggi

Ecco invece la Supermedia sul referendum costituzionale: i Sì calano al 53,0% (-5,9 rispetto a un mese fa, Supermedia del 15 gennaio), se ne avvantaggiano i No, ora al 47,0 (+5,9). La crescita degli elettori potenzialmente contrari alla riforma Nordio sulla Giustizia è un trend che abbiamo riscontrato negli ultimi giorni di campagna elettorale. Non è previsto un quorum, per cui l'affluenza tecnicamente non è dirimente: al momento il Paese, stando alle ultime rilevazioni, sembra essere spaccato in due. In base all'ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24, il risultato cambia al mutare delle stime sull'affluenza: in caso di una partecipazione intorno al 46,5%, il "No" sarebbe addirittura in vantaggio con il 51,1%, contro il 48,9% del "Sì". Lo scenario cambierebbe invece se più persone si recassero alle urne: con un'affluenza vicina al 58-59%, il "Sì" salirebbe al 52,6%, mentre il "No" sarebbe al 47,4%.