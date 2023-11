Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta primo partito, Pd recupera e sale al 19,8% Secondo l’ultimo sondaggio Dire Tecnè Fratelli d’Italia è sempre primo partito, al 28,5%, ma nell’ultima settimana cala dello 0,1%.

A cura di Annalisa Cangemi

In base all'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate il 16 e 17 novembre 2023, Fratelli d'Italia resta sempre il primo partito con un gradimento del 28,5%, anche se nell'ultima settimana segna un lieve calo dello 0,1%.

Risale invece dello 0,4% il Pd, al secondo posto con il 19,8%. Sul podio c'è anche il M5s al 16,1%, che perde lo 0,2%. Seguono Forza Italia al 9,9% (-0,1%); Lega all'8,5% (-0,2%), Azione al 4% (+0,2%); Verdi-Sinistra 3,2% (-0,1%); Italia Viva e +Europa stabili rispettivamente al 3 e al 2,4%.

La classifica dei leader

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani. Il leader del M5s Giuseppe Conte è al terzo posto, ma ormai Elly Schlein è vicinissima all'aggancio. Meloni si attesta al 44% (-0,1%) e Tajani al 32,6%; mentre Conte perde lo 0,2% e adesso scende al 30,6% con Elly Schlein al 30,5% (+ 0,2%). Seguono il segretario della Lega Matteo Salvini al 29,2% (-0,1%), Emma Bonino stabile al 25%, Maurizio Lupi al 24,8% (-0,2%), Carlo Calenda 20,6% (+0,1%), Angelo Bonelli 16,1% (+0,1%), Nicola Fratoianni 15% (-0,2%), Matteo Renzi 14,8% (+0,1%).

Italiani divisi sulla fiducia in Meloni

Gli italiani continuano ad essere divisi sulla fiducia da accordare al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il 48,2% non ne ha, il 46,5% sì. Nell'ultima settimana la percentuale di coloro che hanno fiducia nella premier è salita dello 0,2% mentre è scesa dello 0,3% quella di chi non ha fiducia. Il 5,3% non sa (+0,1%).

Aumentano gli italiani che non hanno fiducia nel governo Meloni, ormai stabilmente sopra il 50%. Nell'ultima settimana la fetta degli scontenti è cresciuta dello 0,3%. Il 51,4% non ha fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, a fronte del 41,6% (-0,2%) che lo promuove. Molto ampia (7%) la percentuale di chi ‘non sa' (-0,1).