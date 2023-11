Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora mentre crolla il Pd: bene il Movimento 5 Stelle L’ultimo sondaggio politico di Dire e Tecnè registra una nuova leggera crescita di Fratelli d’Italia, che resta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto. Male il Pd in calo, con il Movimento 5 Stelle che rimonta. Forza Italia davanti alla Lega.

Fratelli d'Italia, Pd e 5 Stelle. Nei sondaggi politici, il podio è praticamente lo stesso da quasi un anno. L'ultimo scossone è stata l'elezione di Elly Schlein alla segreteria dem, poi non c'è stato più nessuno stravolgimento. A confermarlo, anche questa settimana, è la rilevazione di Dire e Tecnè, che registra alcune tendenze interessanti, ma fondamentalmente non fa altro che consolidare un dato: tra il primo partito e i due principali di opposizione c'è ancora un abisso. Discorso diverso per gli altri due partiti di centrodestra – Forza Italia e Lega – che vengono rilevati a parti invertite rispetto agli altri istituti demoscopici, ovvero con i berlusconiani avanti.

Sale Fratelli d'Italia, giù il Pd con il M5s che rimonta

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito nelle intenzioni di voto e consolida il dato, con un più 0,1% che lo porta al 28,6%. Tra la presidente del Consiglio e i suoi e i principali partiti di opposizione ci sono quasi dieci punti di distacco. Il Partito Democratico, intanto, crolla: per i dem di Elly Schlein arriva un meno 0,4% che si traduce in un calo al 19,4%. E ora il Pd deve guardarsi anche le spalle: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte recupera lo 0,3% e sale al 16,4%, a soli tre punti di distanza.

Forza Italia stacca la Lega e passa in doppia cifra

Al 10,0% c'è Forza Italia, sotto la guida provvisoria di Antonio Tajani in attesa del primo congresso nazionale dopo la morte di Silvio Berlusconi: gli azzurri ottengono un più 0,1% e tornano in doppia cifra. Anche la Lega di Matteo Salvini recupera lo 0,1%, ma non va oltre all'8,6%. A differenza degli altri istituti demoscopici, Tecnè dà gli equilibri invertiti tra i due partiti di centrodestra. Cala leggermente Azione di Carlo Calenda, con un meno 0,1% che la porta al 3,9%. Altrettanto guadagna Italia Viva di Matteo Renzi, non a caso: più 0,1% e sale al 3,1%. Tra i due c'è stabile l'alleanza Verdi e Sinistra al 3,2%. Chiude le intenzioni di voto +Europa, stabile al 2,4%.